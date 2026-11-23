Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο στη Βρετανία το νομοσχέδιο που αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες επιτεύχθηκαν κατά τη σύνοδο Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοδος αυτή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Την ανακοίνωση για τη νέα συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Η ενημέρωση των βουλευτών έγινε κατά τη διάρκεια πολύωρης συνεδρίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων, το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού και η κατάθεση του νομοσχεδίου

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημέρωσε τους βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων το απόγευμα της Δευτέρας, ανακοινώνοντας τη νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή προέκυψε από τη σύνοδο που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας. Εκτίμησε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Διευκόλυνση εμπορικών συναλλαγών και αγροτικών προϊόντων

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία που αφορά τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα. Όπως υποστήριξε, η συμφωνία αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος για τους Βρετανούς εξαγωγείς, προσφέροντας ανακούφιση στον κλάδο.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν καταβάλει περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίρες για την έκδοση πιστοποιητικών που απαιτούνται στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη δημιουργία ενός κοινού υγειονομικού πλαισίου, το οποίο συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, τα περισσότερα ζωικά και φυτικά προϊόντα θα μπορούν πλέον να διακινούνται χωρίς τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το ζήτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το «Made in Europe»

Ο Μπέρναμ αποκάλυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έθεσε το ζήτημα της συμμετοχής της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπει προνομιακή μεταχείριση, μέσω επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων, για προϊόντα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ, έναντι εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα.

Ωστόσο, η συμμετοχή της Βρετανίας στο πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η ένταξη θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη στον βρετανικό κλάδο.

Οικονομικά οφέλη και προεκλογικές δεσμεύσεις

Υπερασπιζόμενος τις συμφωνίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, τα οικονομικά οφέλη από τις νέες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 0,5% του ΑΕΠ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17 δισ. λίρες ετησίως.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες κινούνται εντός των προεκλογικών δεσμεύσεων των Εργατικών. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπουν επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ούτε στην τελωνειακή ένωση, τηρώντας τις προεκλογικές υποσχέσεις του κόμματος.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Οι Συντηρητικοί και το Reform UK αμφισβήτησαν τόσο το περιεχόμενο των συμφωνιών όσο και τα οικονομικά οφέλη που επικαλείται η κυβέρνηση, εκφράζοντας τις διαφωνίες τους στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit