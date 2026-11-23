Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ στην Κοζάνη. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για θέματα διαφθοράς και οικονομικής πολιτικής, τονίζοντας πως η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα οδηγεί στη δημιουργία δύο διαφορετικών Ελλάδων.

Οι «ιερείς της διαφθοράς» και ο «αρχιερέας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην Κοζάνη, χρησιμοποίησε τη φράση «ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια οι ιερείς της διαφθοράς», αναφερόμενος σε διάφορους υπουργούς και πολιτευτές. Σημείωσε πως ο αριθμός των παραιτήσεων είναι τόσο μεγάλος που έχει χαθεί το μέτρημα, υπογραμμίζοντας την έκταση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο βασικός υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είναι ο πρωθυπουργός. Εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός, μέσω του επιτελικού κράτους, «πήρε την ευθύνη όλων των κρίσιμων αποφάσεων». Για αυτόν τον λόγο, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός είναι ο «αρχιερέας της διαφθοράς», διευκρινίζοντας ότι αυτή η δήλωση δεν αποτελεί υπερβολή, αλλά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Κριτική για τις υποσχέσεις και τη διαχείριση πόρων

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν υλοποίησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει το 2019. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην έλλειψη «καλύτερων δουλειών, λιγότερων φόρων και περισσότερης ασφάλειας» για τους πολίτες. Ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε την κατάσταση αυτή με την περίοδο διακυβέρνησης της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι η δική του κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να διανείμει ωφελήματα όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της ένα ποσό 38 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόρους τους οποίους η ΕΛΑΣ δεν διέθετε. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν κυβέρνησα μόνος, συγκυβέρνησα με την τρόικα», προσθέτοντας ότι «με τις δικές μας πλάτες», άλλοι «τα χαρήκανε» και «τα διαχειριστήκανε».

Το αίτημα της ΕΛΑΣ για «ευκαιρία κανονικότητας»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ δεν ζητά μια δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες. Αντιθέτως, ζητά την ευκαιρία να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας κάτω από συνθήκες κανονικότητας. Αυτό το αίτημα, όπως τόνισε, αποσκοπεί στο να μπορέσει η ΕΛΑΣ να αναδείξει τη διαφορά της εντιμότητας από τη διαφθορά.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας και της ηθικής στην πολιτική, θέτοντας ως βασικό στόχο την ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου διακυβέρνησης. Η πρόταση της ΕΛΑΣ εστιάζει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στην εφαρμογή πολιτικών που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μακριά από πρακτικές διαφθοράς.

Οι «δύο Ελλάδες» της καθημερινότητας

Κατά τη διάρκεια των περιοδειών και των συνομιλιών του με ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε την ύπαρξη δύο διαφορετικών Ελλάδων. Η μία Ελλάδα, όπως την περιέγραψε, είναι αυτή των απλών καθημερινών ανθρώπων. Αυτοί οι πολίτες βιώνουν την απώλεια των θέσεων εργασίας τους, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται και νιώθουν την ακρίβεια να τους πνίγει στην καθημερινότητά τους.

Για αυτούς τους ανθρώπους, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας αποτελεί συνεχή πρόκληση, καθώς ο μισθός τους τελειώνει ήδη στα μέσα του μήνα. Όταν επισκέπτονται το σούπερ μάρκετ, αδυνατούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι τους. Επιπλέον, ανοίγοντας τον λογαριασμό του ρεύματος, αναρωτιούνται αν θα τους περισσέψουν χρήματα για να βγει ο υπόλοιπος μήνας, αφού πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η «άλλη Ελλάδα» των «ημέτερων»

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην «άλλη Ελλάδα», την οποία χαρακτήρισε ως την Ελλάδα «των κολλητών, των ημέτερων, των υπουργών και των βουλευτών». Σε αυτή την κατηγορία ενέταξε επίσης τους «μεταβλητούς υπαλλήλους», τους «διαπλεκόμενους» και τους «διεφθαρμένους».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για πρακτικές όπου «βάζουν τα παιδιά τους παρανόμως να παίρνουν μόρια και να περνάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις». Επιπλέον, ανέφερε ότι «δίνουν τα αδέλφια τους και τα ξαδέλφια τους απευθείας», υπονοώντας πρακτικές ευνοιοκρατίας και παρατυπιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki