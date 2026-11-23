Μια πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε γύρω από τη χρήση του βιντεοπαιχνιδιού GTA 6 από τον πρωθυπουργό για την προώθηση ενός επιδόματος προς τους συνταξιούχους. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία επέλεξε να επικρίνει τη χρήση του παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα, η δημόσια συζήτηση μετατοπίστηκε από το ζήτημα του ανεπαρκούς εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων στο τι δώρο θα πάρει ένας παππούς στο εγγόνι του.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού με το GTA 6

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστράτευσε το γνωστό βιντεοπαιχνίδι GTA 6 με σκοπό να διαφημίσει ένα ανεπαρκές επίδομα που προοριζόταν για τους συνταξιούχους. Η επιλογή αυτή έγινε για να προσελκύσει την προσοχή, δανειζόμενος τους κώδικες της κουλτούρας των νέων για λίγα δευτερόλεπτα προσοχής.

Η στάση του πρωθυπουργού, όπως επισημαίνεται, εμφανίζει μια υποκρισία στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους νέους. Όταν μιλά για ηλικιακές απαγορεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται ως ο ενήλικας που γνωρίζει το καλό τους. Όταν όμως θέλει να διαφημίσει ένα επίδομα, δανείζεται τους κώδικες της κουλτούρας τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ίδιοι οι νέοι παραμένουν εκτός της συζήτησης.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης και η μετατόπιση της συζήτησης

Στην κίνηση του πρωθυπουργού απάντησαν άμεσα το ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η αντίδρασή τους εκφράστηκε με τη μορφή συμβουλών προς γονείς και παππούδες, καλώντας τους να μην αγοράσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στα παιδιά τους.

Αυτή η προσέγγιση είχε ως συνέπεια η κουβέντα για το τι απομένει από μια σύνταξη μετά την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως το νοίκι, το ρεύμα και τα ψώνια, να καταλήξει στο ζήτημα του δώρου που θα λάβει ένα εγγόνι από τον παππού του. Η προοδευτική αντιπολίτευση, αντί να αναδείξει πόσο λίγα καλύπτει το επίδομα και να μιλήσει για το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων, προτίμησε το κήρυγμα.

Ο «ηθικός πανικός» και οι ηλικιακές σημάνσεις

Η επιλογή της αντιπολίτευσης να εστιάσει στο βιντεοπαιχνίδι αντί στο εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων, οδήγησε σε έναν «προοδευτικό ηθικό πανικό». Οι οικογένειες διαθέτουν ήδη τις ηλικιακές σημάνσεις PEGI, οι οποίες τους παρέχουν τα απαραίτητα κριτήρια για να αξιολογήσουν τι είναι κατάλληλο για τα παιδιά τους.

Όταν ένα βιντεοπαιχνίδι χρησιμοποιείται ως η εύκολη εξήγηση για τη βία, τότε παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο έργο, παρόμοιο με αυτό που εκτυλίχθηκε στο παρελθόν με τη μουσική μέταλ και το χιπ χοπ. Ο ύποπτος αλλάζει, αλλά οι θεμελιώδεις ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες. Ερωτήσεις όπως σε ποιον μπορεί να μιλήσει ένα παιδί που φοβάται να επιστρέψει στο σπίτι του, ή αν θα βρει σχολικό ψυχολόγο όταν τον χρειαστεί.

Προστασία από τη βία και δημόσιες δομές

Ενώ η συμβουλή προς τον παππού να μην αγοράσει το παιχνίδι είναι δωρεάν και εύκολη, η ουσιαστική προστασία από τη βία στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά απαιτεί πολύ περισσότερα. Χρειάζεται προσωπικό, χρηματοδότηση και λειτουργικές δημόσιες δομές.

Σε αυτά τα σημεία θα έπρεπε να ασκεί πίεση μια προοδευτική αντιπολίτευση, ακούγοντας παράλληλα και τις απόψεις των ίδιων των νέων. Ο πρωθυπουργός ήθελε να συζητάμε το βίντεό του, και η αντιπολίτευση του έκανε τη χάρη, διαπληκτιζόμενη για το παιχνίδι. Στο τέλος, ο συνταξιούχος παρέμεινε με τους ίδιους λογαριασμούς, και το παιδί με ακόμη μία συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ερήμην του.

Με πληροφορίες από: Newsit