Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς εκπτώσεις στα ενταξιακά κριτήρια. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του τέθηκαν ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, το κράτος δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν μετά την ολοκλήρωση της υπουργικής συνάντησης της «Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων Δυτικών Βαλκανίων», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Η Αθήνα, με τη σειρά της, επιδιώκει έναν ενεργότερο ρόλο στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση των δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του μετά την υπουργική συνάντηση, επανέλαβε τη σταθερή θέση ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν τη δική τους θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτή η προοπτική, ωστόσο, τίθεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους εκπλήρωσης των ενταξιακών κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε με σαφήνεια ότι το κεντρικό μήνυμα που προέκυψε από τη συνάντηση της Δευτέρας είναι ξεκάθαρο: «η θέση των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της περιοχής, πάντα με συγκεκριμένους όρους.

Οι προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έσπευσε να θέσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η πορεία αυτή πρέπει να βασίζεται στην εκπλήφωση των ενταξιακών κριτηρίων, την τήρηση της αρχής των ιδίων επιδόσεων και τον πλήρη σεβασμό των διεθνών συμφωνιών και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε επιτάχυνση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβεί εις βάρος της αξιοπιστίας της συνολικής διαδικασίας. Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη: «η Διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της, χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξιοκρατία και θεσμικές διαδικασίες

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών, η διαδικασία ένταξης πρέπει να παραμείνει αυστηρά αξιοκρατική. Αυτό προϋποθέτει πλήρη σεβασμό στις προβλεπόμενες από τις συνθήκες διαδικασίες και την αποφυγή οποιωνδήποτε θεσμικών παρεκκλίσεων. Η τήρηση των κανόνων και των αρχών είναι θεμελιώδης για την ομαλή και δίκαιη εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που κρίνονται απαραίτητες. Αυτές αφορούν το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της προστασίας των μειονοτήτων, της ελευθερίας του Τύπου, καθώς και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ουσιαστική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και επίλυση διαφορών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνέδεσε την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας με την ουσιαστική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στις υποψήφιες χώρες. Όπως υπογράμμισε, οι αναφερόμενες μεταρρυθμίσεις «δεν πρόκειται για τυπικές υποχρεώσεις. Αποτελούν τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών», αναδεικνύοντας τον βαθύτερο χαρακτήρα των απαιτήσεων της ΕΕ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε επίσης στην ανάγκη για ειρηνική επίλυση των όποιων διαφορών μεταξύ των κρατών της περιοχής. Ο υπουργός σημείωσε την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων προς την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Ο ρόλος της αθήνας και οι προσεχείς εξελίξεις

Με το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Νοεμβρίου, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα γίνει με τρόπο που δεν θα υπονομεύσει την αξιοπιστία της συνολικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές και τα κριτήρια παραμένουν αδιαπραγμάτευτα.

Η ελληνική προεδρία της ΕΕ, η οποία αναμένεται να αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αποτελεί ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο για τις προσπάθειες αυτές. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ενεργότερο ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit