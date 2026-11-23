Η ΕΛΑΣ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για «ένοχη σιωπή και ψέματα»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) αντεπιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά την οποία ο κ. Μαρινάκης είχε επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα, όπως το «πρωθυπουργικό φιάσκο» της διαφήμισης του βιντεοπαιχνιδιού GTA VI και την «υπόθεση Λιάκου». Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ φέρει τον τίτλο «Αυτό δεν είναι briefing, αυτό είναι επιλογή μεταξύ ένοχης σιωπής και ψεμάτων», υπογραμμίζοντας την κριτική της για την κυβερνητική στάση.

Σιωπή για το GTA VI και την υπόθεση Λιάκου

Η ΕΛΑΣ επικεντρώνει την κριτική της στην πλήρη απουσία αναφοράς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο αφορά το «φιάσκο της πρωθυπουργικής διαφήμισης του ακατάλληλου παιχνιδιού GTA VI για ανήλικους», ένα ζήτημα που είχε προκύψει από την προτροπή του πρωθυπουργού Μητσοτάκη να αγοράσουν οι συνταξιούχοι το εν λόγω παιχνίδι στα εγγόνια τους.

Το δεύτερο σημείο της κριτικής αφορά την «υπόθεση του κ. Λιάκου», για την οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κ. Μαρινάκης δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα και οι επικλήσεις στην «έλλειψη οικογενειακής ευθύνης» δεν μπορούν να αποσιωπήσουν την αλήθεια, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση ως αυτή που έχει «στο DNA της τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την παραπλάνηση των πολιτών και την αποσιώπηση των ευθυνών».

Η ΔΕΗ και το κόστος του ρεύματος

Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η ΔΕΗ και η τιμή του ρεύματος. Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι η κυβέρνηση «πανηγυρίζει για τους μετόχους» της επιχείρησης, την ώρα που οι πολίτες «πληρώνουν 52,5% ακριβότερο ρεύμα». Αυτό που αποτελεί «οικονομική ασφυξία για τα νοικοκυριά» παρουσιάζεται, κατά την ΕΛΑΣ, ως «επενδυτικό πλεονέκτημα για τους μετόχους» από τη διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία ερμηνεύει τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ως παράγοντα που στηρίζει τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης.

Σχετικά με τα χρέη της ΔΕΗ, η ΕΛΑΣ παραθέτει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Το 2014, το καθαρό χρέος της επιχείρησης ανερχόταν σε 4,9 δισ. ευρώ. Το 2019, είχε μειωθεί στα 3,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χρέος βρίσκεται περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ. Η ΕΛΑΣ καταλήγει πως η κυβέρνηση μετρά την αξία της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, ενώ οι πολίτες μετρούν το κόστος της στον λογαριασμό τους.

Επενδύσεις και αποκλίσεις προβλέψεων

Η κριτική της ΕΛΑΣ επεκτάθηκε και στο ζήτημα των επενδύσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ισχυριστεί ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις για τις επενδύσεις επιβεβαιώνονται κάθε χρόνο.

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ τον καλεί να διαβάσει τους ίδιους τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι για το έτος 2023, η κυβέρνηση προέβλεπε αύξηση των επενδύσεων κατά 15,5%. Εντούτοις, η πραγματική αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία, περιορίστηκε στο 6,6%.

Η διάκριση μεταξύ πληθωρισμού και ακρίβειας

Τέλος, η ΕΛΑΣ σχολιάζει την επίκληση του κ. Μαρινάκη στον χαμηλό πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μειώθηκαν οι τιμές. Η ανακοίνωση προχωρά σε μία απλοποιημένη εξήγηση των δύο εννοιών.

Ο πληθωρισμός, όπως εξηγεί η ΕΛΑΣ, δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνονται οι τιμές. Αντίθετα, η ακρίβεια αφορά το υψηλό επίπεδο των τιμών που οι πολίτες πληρώνουν καθημερινά. Ως παράδειγμα, αναφέρεται ότι αν ένα καλάθι τροφίμων κόστιζε 100 ευρώ το 2019 και σήμερα κοστίζει 136 ευρώ, ακόμα και αν ο πληθωρισμός μηδενιστεί αύριο, το καλάθι θα συνεχίσει να κοστίζει 136 ευρώ και δεν θα επιστρέψει στα 100 ευρώ. Αυτή η πραγματικότητα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αποκρύπτεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis