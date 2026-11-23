Στο Ευρωκοινοβούλιο η συζήτηση για τον αυτισμό με αίτημα ουσιαστικής στήριξης

Μια εκδήλωση που εστιάζει στην ορατότητα, τη συμπερίληψη και τα δικαιώματα των ανθρώπων στο φάσμα του αυτισμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση, την οποία διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της LEFT, Κώστας Αρβανίτης, θα λάβει χώρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνοδεύουν την πρωτοβουλία, περισσότερες από 170.000 οικογένειες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προκλήσεις του αυτισμού.

Η πρωτοβουλία και οι στόχοι της

Η εκδήλωση, με τίτλο «Αυτισμός – Ορατότητα και Συμπερίληψη», φιλοδοξεί να μεταφέρει στο ευρωπαϊκό θεσμικό κέντρο ζητήματα που συχνά παραμένουν εκτός της δημόσιας συζήτησης. Ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να φέρει στο προσκήνιο τις ανάγκες των ανθρώπων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η υποστήριξη και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Η διοργάνωση αυτή στοχεύει να δώσει φωνή σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Η έκταση του ζητήματος στην Ελλάδα

Οι εκτιμήσεις που συνοδεύουν την πρωτοβουλία υπογραμμίζουν την ευρεία διάσταση του αυτισμού στην Ελλάδα. Πάνω από 170.000 οικογένειες στη χώρα ζουν με τις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που φέρνει ο αυτισμός.

Επιπλέον, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ένας στους 100 ανθρώπους βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το στατιστικό στοιχείο αποτυπώνει την έκταση του ζητήματος και την ανάγκη για συστηματική αντιμετώπιση και υποστήριξη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το αίτημα για συγκεκριμένες πολιτικές

Το βασικό αίτημα που προβάλλεται μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι η ουσιαστική αναγνώριση των αναγκών των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Δεν αρκούν πλέον οι γενικές αναφορές στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες δημόσιες πολιτικές.

Η πρωτοβουλία ζητά τη διαμόρφωση πολιτικών που θα παρέχουν πραγματική στήριξη και θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ανθρώπων στο φάσμα. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και θα προωθούν την πλήρη συμπερίληψή τους στην κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες από διάφορους χώρους, οι οποίοι θα συμβάλουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η συγγραφέας και πρέσβειρα του Together for Autism, Άρια Παπανικολάου, καθώς και η παιδοψυχίατρος Λίλιαν Αθανασοπούλου.

Επίσης, θα συμμετάσχουν ο νομικός και πρώην Συνήγορος του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, και ο ιδρυτής του Together for Autism και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Δημήτρης Παπανικολάου. Την ομάδα των συμμετεχόντων συμπληρώνει η κοινωνική λειτουργός Νίκη Ρέντζιου, προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο θέμα.

Πληροφορίες για την παρακολούθηση

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 16:30, ώρα Ελλάδας, επιτρέποντας σε ένα ευρύ κοινό να την παρακολουθήσει.

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, η συζήτηση θα μεταδοθεί απευθείας. Η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσω των πλατφορμών YouTube και Facebook, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ορατότητα και πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Με πληροφορίες από: Newsit