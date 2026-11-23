Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, στην Εορδαία της Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην περιοχή. Από το μαρτυρικό χωριό, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και υπογράμμισε την ανάγκη για ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στον φασισμό.

Μήνυμα ιστορικής μνήμης και υπεράσπισης της δημοκρατίας

Κατά την επίσκεψή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε τόσο στη βαριά ιστορική κληρονομιά του χωριού, το οποίο υπέστη τη ναζιστική θηριωδία, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Δυτική Μακεδονία. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της υπεράσπισης της δημοκρατίας, τονίζοντας πως το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να παραμένει διαρκές και άσβεστο στο πέρασμα του χρόνου.

Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε, παράλληλα, να προσπαθήσει να παραστεί στην επέτειο μνήμης του χωριού, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση των κατοίκων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Τις υποσχέσεις εδώ στο τεμέτερον τις κρατάμε», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του προς την τοπική κοινωνία.

Διάλογος με κατοίκους και προειδοποίηση για το «αυγό του φιδιού»

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε διάλογο με τον πρόεδρο και έναν πολίτη του χωριού, τον οποίο «ανέβασε» στα προσωπικά του προφίλ στα social media. Στον διάλογο αυτό, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τον σεβασμό του προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, αναφέροντας ότι το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Τόνισε πως η παρουσία του σηματοδοτεί ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί υποχρέωση, όχι μόνο για να τιμάται το χθες, αλλά και για να σχεδιάζεται το αύριο, καθώς «αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου, δεν μπορούμε να πάμε μακριά».

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε για την αναβίωση φαινομένων φασισμού. «Και στις μέρες μας, που το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά και έχουμε και στον τόπο μας κάποιους να υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ως υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού και να παριστάνουν και τους πατριώτες, έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιοι», δήλωσε. Κάλεσε τους δημοκράτες και τους πατριώτες να θυμηθούν τις μεγάλες στιγμές του τόπου, που ήταν στιγμές υπεράσπισης της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Συζήτηση για την αγροτική παραγωγή και την οικονομία

Πέρα από τα ζητήματα ιστορικής μνήμης και δημοκρατίας, η συζήτηση στράφηκε και στα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και στην ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού τομέα της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε κρίσιμη τη στήριξη των αγροτών, της μεταποίησης και της βιομηχανικής πολιτικής. Συνέδεσε την παραγωγική ανασυγκρότηση με την αλλαγή κατεύθυνσης της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ανάπτυξη.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το θέμα της αγροτικής παραγωγής είναι κρίσιμο και για την περιοχή του Μεσοβούνου, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί παραγωγοί. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την πρόθεση να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των αγροτών, ως βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάκαμψη.

Στάση στο παραδοσιακό καφενείο «Το Ενθύμιον»

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια στάση στο παραδοσιακό καφενείο «Το Ενθύμιον» στο Μεσόβουνο. Εκεί, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σουρβά, την παραδοσιακή ποντιακή σούπα, ερχόμενος σε επαφή με την τοπική γαστρονομία και κουλτούρα του μαρτυρικού χωριού της Εορδαίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki