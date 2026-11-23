Σε ένα αλλόκοτο κλίμα που παραπέμπει σε διώξεις βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπόθεση της σημαίας από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με καταγγελίες στελεχών της νέας γενιάς, ο συντονιστής της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Τσούμας, επιδόθηκε τις τελευταίες ημέρες σε σειρά τηλεφωνημάτων προς στελέχη, προτρέποντάς τους να αποχωρήσουν από το κόμμα. Η στάση αυτή ενοχοποιεί πλήρως τη διαφορετική άποψη, αντιμετωπίζοντάς την ως ασύμβατη με την εσωκομματική λειτουργία που επιβάλλεται.

Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις του Γιώργου Τσούμα

Ο Γιώργος Τσούμας, ο οποίος έχει διοριστεί εδώ και χρόνια συντονιστής της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, φέρεται να τηλεφωνούσε σε στελέχη με οργισμένο ύφος, που περιγράφεται ως αυτό ενός «εκκαθαριστή» του εσωκομματικού πεδίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των τηλεφωνημάτων, τους προέτρεπε να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ και να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος συγκεκριμένα στον κ. Τσίπρα.

Οι τηλεφωνικές αυτές παρεμβάσεις στόχευαν σε στελέχη που θεωρούνταν «ύποπτα» για συμφωνία με την άποψη ότι η σημαία του Πολυτεχνείου θα έπρεπε να δοθεί από την ΠΑΣΠ σε κάποιον άλλο κοινά αποδεκτό φορέα, όπως ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισμένων. Ο κ. Τσούμας υποστήριζε ότι, εφόσον την άποψη πως η σημαία δεν ανήκει αποκλειστικά στην ΠΑΣΠ την ενστερνίζεται και η ΕΛΑΣ, τότε όσοι από το ΠΑΣΟΚ την υποστηρίζουν δεν ανήκουν στο Κίνημα, αλλά στο κόμμα του κ. Τσίπρα.

Η «υπόθεση» της σημαίας του Πολυτεχνείου

Η υπόθεση με τη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτέλεσε την αφορμή για την ανάδειξη ενός κλίματος που χαρακτηρίζεται ως κλειστοφοβικό και καθεστωτικό. Αυτή η αντίληψη φέρεται να επικρατεί μεταξύ στελεχών που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, είτε μέσω κανονικών διαδικασιών, είτε με κινήσεις που περιγράφονται ως οριακές της «κοπτάτσιας».

Η συζήτηση γύρω από τη σημαία αφορά την πρόταση να δοθεί από την ΠΑΣΠ σε κάποιον άλλο κοινά αποδεκτό φορέα, όπως ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισμένων. Για ορισμένα στελέχη, η διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα θεωρείται «έγκλημα καθοσιώσεως» και αφορμή για εξοβελισμούς και «κυνήγι μαγισσών» εντός του κόμματος.

Το εσωκομματικό κλίμα και η διαφορετική άποψη

Στο ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρεται, έχει αποφασιστεί η πλήρης ενοχοποίηση της διαφορετικής άποψης. Αυτή δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μία εναλλακτική προσέγγιση, αλλά ως κάτι εντελώς ασύμβατο με την εσωκομματική λειτουργία που επιχειρείται να επιβληθεί.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε παραλληλισμούς του ΠΑΣΟΚ με το «ΚΚΕ του Κέντρου», καθώς η ρήση αυτή μοιάζει να προσεγγίζει όλο και περισσότερο την πραγματικότητα που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κλειστοφοβική και καθεστωτική αντίληψη φέρεται να χαρακτηρίζει στελέχη που έχουν αναδειχθεί είτε μέσω κανονικών διαδικασιών, είτε μέσω κινήσεων που κινούνται στα όρια της «κοπτάτσιας».

Η κατάσταση στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσούμας διορίστηκε συντονιστής της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ το 2020. Από τότε, δεν έχει καταστεί δυνατό να οργανωθεί ένα συνέδριο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να εκλεγούν νέα όργανα για την οργάνωση. Η έλλειψη αυτών των διαδικασιών υποδηλώνει μια στασιμότητα στη λειτουργία του νεολαιίστικου τμήματος του κόμματος.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ περιγράφεται ως «μία Νεολαία χωρίς νεολαία», δεδομένου ότι συνέδριο και εκλογή οργάνων έχουν να πραγματοποιηθούν για πάνω από μία δεκαετία. Αυτή η κατάσταση ενισχύει την εικόνα ενός εσωκομματικού περιβάλλοντος όπου οι διαδικασίες και ο πλουραλισμός φέρονται να υποχωρούν, ειδικά σε έναν τομέα που παραδοσιακά αποτελεί φυτώριο νέων ιδεών και στελεχών.

Ερωτήματα για τη στάση της ηγεσίας

Το ζήτημα που τίθεται είναι εάν η Χαριλάου Τρικούπη και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποδέχονται και επικροτούν συμπεριφορές και τακτικές όπως αυτές του κ. Τσούμα. Ανακύπτει το ερώτημα εάν θεωρούν ότι όσοι εκφράζουν απόψεις που δεν συμπίπτουν με αυτές της ηγεσίας και του κ. Τσούμα πρέπει να αποχωρήσουν από το κόμμα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς προσπάθησε με δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας να διαχειριστεί το γενικότερο θέμα, το οποίο είχε φτάσει στα όρια των διώξεων. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των ενεργειών των «Πραιτοριανών» από τα κάτω πατώματα του στελεχιακού δυναμικού, όπου φέρεται να επικρατεί τεράστια ανασφάλεια για ρόλους και θέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki