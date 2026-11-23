Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετρούν αντίστροφα για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους, καθώς ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027. Η γνωστή αθλήτρια αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του μυστηρίου κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου του 2026. Το ζευγάρι έχει επιλέξει την Κρήτη ως τόπο τέλεσης του γάμου, ενώ το μυστήριο αναμένεται να τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οι αποκαλύψεις στην τηλεοπτική συνέντευξη

Η Μαρία Σάκκαρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε ανοιχτά για τα σχέδια του γάμου της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου του 2026, με τη γνωστή αθλήτρια να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για την επικείμενη τελετή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρία Σάκκαρη εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά και την ανυπομονησία της για τον γάμο. Τόνισε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της είναι πολύ ευτυχισμένοι για αυτή την εξέλιξη, περιμένοντας πώς και πώς τη μεγάλη μέρα. Η αθλήτρια ανέφερε ότι ο γάμος «θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει».

Ο χρόνος και ο τόπος του μυστηρίου

Ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027. Η αθλήτρια διευκρίνισε τον μήνα κατά τη διάρκεια ενός απολαυστικού διαλόγου της με τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, ο οποίος επιχείρησε να μάθει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στον Μάρτιο ως πιθανό μήνα, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά». Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί «μετά το καλοκαίρι». Όταν της τέθηκε το ερώτημα αν ο γάμος θα γίνει τον Οκτώβριο, η απάντησή της ήταν και πάλι αρνητική: «Όχι, όχι, όχι. Δε θέλουμε χειμώνα». Τελικά, η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο, δηλώνοντας: «Σεπτέμβρη, ναι».

Ως τόπος τέλεσης του μυστηρίου έχει επιλεγεί η Κρήτη, ενώ το μυστήριο αναμένεται να τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η επιλογή της Κρήτης και η παρουσία του Πατριάρχη προσδίδουν ξεχωριστή βαρύτητα στην τελετή, η οποία αναμένεται με μεγάλη χαρά από το ζευγάρι.

Η σχέση τους και η ευτυχία της αθλήτριας

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Τον χαρακτήρισε ως «τον καλύτερο σύντροφο» που θα μπορούσε να έχει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στη ζωή της. Η αθλήτρια τόνισε τη μεγάλη ευτυχία που βιώνουν και οι δύο, καθώς «είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς» την τελετή του γάμου.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γρηγόρη Μπάκα για το αν η σχέση αυτή της δίνει δύναμη, η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική και γεμάτη θετικότητα. Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης της προσφέρει «και δύναμη και χαρά και χαμόγελα», επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό και θετικό αντίκτυπο της σχέσης τους στην προσωπική της ζωή και ευημερία.

Χιούμορ και προσκλήσεις

Η συζήτηση στην εκπομπή ολοκληρώθηκε σε χαλαρό κλίμα, με τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα να ρωτά τη Μαρία Σάκκαρη αν θα τον προσκαλέσει στον γάμο. Η αθλήτρια απάντησε με χιούμορ, λέγοντας γελώντας: «Χωρίς την κάμερα».

Αυτή η ανταλλαγή έδειξε την άνεση και την καλή διάθεση της Μαρίας Σάκκαρη να μοιραστεί προσωπικές στιγμές, διατηρώντας παράλληλα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τηλεοπτική της εμφάνιση, ενόψει του γάμου της το 2027.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit