Η υπόθεση που αφορά τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, και τις απευθείας αναθέσεις που δόθηκαν στις αδελφές του από δήμους, έχει προκαλέσει έντονο παρασκήνιο και δυσαρέσκεια στο κυβερνητικό επιτελείο. Το Μέγαρο Μαξίμου, κάτω από το βάρος των συζητήσεων γύρω από τις αναθέσεις, ζήτησε από τον υφυπουργό να δώσει εξηγήσεις για όσα αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διατυπώθηκε αυστηρό μήνυμα για τις απευθείας αναθέσεις γενικότερα, ενώ η κατάσταση έχει δημιουργήσει νευρικότητα και στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Το αίτημα για εξηγήσεις και η στάση του Μαξίμου

Το κυβερνητικό επιτελείο, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύ κλίμα, ζήτησε από τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, να παράσχει εξηγήσεις για τα ζητήματα που αφορούν τον ίδιο και τις αδελφές του. Αυτό συνέβη προκειμένου να σταματήσουν οι συζητήσεις γύρω από τις απευθείας αναθέσεις που είχαν δοθεί στις αδελφές Λιάκου, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ταλανίζεται από διάφορα σκάνδαλα. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει δύο γραμμές στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς και δυσαρέσκεια εντός της Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενη από ένα αυστηρό μήνυμα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις.

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί την υπόθεση με τον κ. Λιάκο λήξασα, παρά τη νευρικότητα που επικρατεί. Η υπόθεση αυτή αναδείχθηκε από δημοσιεύματα της αντιπολίτευσης, κυρίως της Ελληνικής Λύσης. Για το κυβερνητικό επιτελείο, οι συνεργασίες των δύο αδελφών του υφυπουργού με δήμους, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν εγείρουν μεμπτό, νομικό ή ηθικό ζήτημα. Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, δεν υφίσταται ζήτημα οικογενειακής ευθύνης στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Η δήλωση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου

Σε δήλωσή του, χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος έκανε λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής του στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης». Τόνισε ότι αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή του, υπογραμμίζοντας την αισχρή επίθεση που δέχονται οι αδελφές του στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων.

Ο κ. Λιάκος πρόσθεσε πως «φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους». Επίσης, αναφέρθηκε στην ύπαρξη «ατομικών επιχειρήσεων στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς», υπερασπιζόμενος έτσι την επαγγελματική πορεία των αδελφών του.

Το προφίλ της Ισιδώρας Λιάκου και οι συνεργασίες της

Ο υφυπουργός παρείχε λεπτομέρειες για την αδελφή του, Ισιδώρα Λιάκου, αναφέροντας ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει πολυετή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Σήμερα, η Ισιδώρα Λιάκου διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ο κ. Λιάκος υπογράμμισε ότι διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα, έχοντας χτίσει μια επαγγελματική διαδρομή με τις δικές της δυνάμεις. Όλες οι συμβάσεις της με Δήμους είναι εκτός της εκλογικής του περιφέρειας. Κατά τη θητεία του ως βουλευτής, υπήρξε επιστημονική του σύμβουλος, κάτι που επιτρέπεται, και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών, ακριβώς για να μην δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων του.

Δημόσια και ελέγξιμα στοιχεία

Ο Βαγγέλης Λιάκος δήλωσε ότι βρίσκεται στη θέση να υπερασπιστεί την αδελφή του, τονίζοντας ότι «όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πόθεν έσχες του ίδιου, στις δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, καθώς και στις συμβάσεις και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων». Κατέληξε λέγοντας ότι πρόκειται για «δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν», προσθέτοντας ότι «η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

Νευρικότητα στο Μαξίμου και η σύγκριση με την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Η υπόθεση Λιάκου προκάλεσε νέα νευρικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πρόκειται για το δεύτερο «κρούσμα» που απασχολεί την κυβέρνηση, μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη, ωστόσο η παρούσα υπόθεση φέρει διαφορετικό βάρος και πολυπλοκότητα.

Στην περίπτωση του κ. Τσαβδαρίδη, το ζήτημα βάρυνε κυρίως το ηθικό σκέλος. Αντίθετα, στην περίπτωση του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, το ζήτημα είναι πιο σύνθετο. Συνδέεται με μια σειρά απευθείας αναθέσεων που δόθηκαν όχι μόνο στη μία, αλλά και στις δύο αδελφές του από διάφορους δήμους, με τα ποσά των αναθέσεων να χαρακτηρίζονται ως ουκ ευκαταφρόνητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis