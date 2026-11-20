Φόβοι εκφράζονται στο Μαξίμου σχετικά με την πορεία της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, καθώς καταγράφεται ένα «φρένο» στην ανοδική της δυναμική. Την ίδια ώρα, μια ολλανδική εταιρεία διεκδικεί σημαντικά ποσά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για ένα έργο που δεν προχώρησε, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο στο Εφετείο. Παράλληλα, η παραίτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, φέρνει στην επιφάνεια εσωτερικά ζητήματα για το Κίνημα.

Δημοσκοπικό «φρένο» και κυβερνητικές ανησυχίες

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «κάτι τσιμπάει» στις δημοσκοπήσεις, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται η απαραίτητη δυναμική για την κατάκτηση του ποσοστού του 30%. Ενώ το καλό νέο είναι πως δεν παρατηρείται πτώση, το κακό νέο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν μπορεί να διαμορφώσει ρεύμα ανόδου, παρά την αδυναμία της αντιπολίτευσης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται συνήθως κάτω από το όριο του 25%, όπως έδειξε η τελευταία μέτρηση της Alco. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό στο Μαξίμου, καθώς εκτιμάται ότι εάν υπάρξει κάποια κίνηση στην αντίπαλη περιοχή, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Οι ανησυχίες εντείνονται και από τη συνεχή εμφάνιση «περίεργων υποθέσεων», μικρών ή μεγάλων σκανδάλων και υποθέσεων διαφθοράς.

Επιπλέον, το κλίμα αναμένεται να βαρύνει περαιτέρω με την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια. Παρόλο που μπορεί να πληγεί και ο Αλέξης Τσίπρας, η «καυτή πατάτα» βρίσκεται στα χέρια της τωρινής κυβέρνησης εδώ και οκτώ χρόνια, με τις εξελίξεις στη Βουλή να αναμένονται έντονες.

Ολλανδικές αξιώσεις εκατομμυρίων στη Θεσσαλία

Στα όρια του σκανδαλώδους κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση μιας ολλανδικής εταιρείας που είχε αναλάβει ένα έργο σχετικό με τα νερά στη Θεσσαλία. Η εταιρεία αυτή, η οποία είχε περιβληθεί με δόξες και τιμές από υπουργούς, ακόμα και τον πρωθυπουργό, απαιτεί τώρα αποζημίωση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια.

Η αξίωση αφορά μελέτες που τελικώς δεν πραγματοποίησε η εταιρεία, για διάφορους λόγους. Μάλιστα, απειλεί ότι, εάν δεν ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη απαίτηση, θα ενεργοποιήσει πρόβλεψη από το προσύμφωνο για αποζημίωση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση των υποκλοπών προχωρά στο Εφετείο

Στο μεταξύ, η προς εκδίκαση στο Εφετείο υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο στο πινάκιο. Η υπόθεση αφορά τέσσερα πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Η θέση της υπόθεσης στη λίστα των εκδικαζόμενων υποθέσεων είναι τόσο μπροστά, ώστε καθίσταται εξαιρετικά απίθανη η αναβολή της.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποθέσεις που προηγούνται στη λίστα είναι λίγες, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας στο Εφετείο.

Η παραίτηση Πάνα και οι προβληματισμοί στο ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από τη θέση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει στην επιφάνεια τα μεγάλα στρατηγικά προβλήματα και τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζει το Κίνημα. Ο κ. Πάνας εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με το διμέτωπο που εφαρμόζει η Χαριλάου Τρικούπη, την έδρα του ΠΑΣΟΚ.

Στην τοποθέτησή του, ο Απόστολος Πάνας τόνισε την ανάγκη για «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων». Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι αυτή η ενότητα «απαιτεί ειλικρινή διάλογο, προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική στρατηγική του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki