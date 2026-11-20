Ο Έντι Ράμα αγκάλιασε τον Βέλγο πρωθυπουργό και η ατάκα του Μπαρτ Ντε Βέβερ που έγινε viral

Ένα χιουμοριστικό και απρόσμενο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Πρωταγωνιστές του περιστατικού ήταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και ο Βέλγος ομόλογός του, Μπαρτ Ντε Βέβερ. Η σκηνή, η οποία έγινε γρήγορα γνωστή, έλαβε χώρα την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για κρίσιμες συνομιλίες.

Η αυθόρμητη αγκαλιά του Έντι Ράμα

Ειδικότερα, ο Έντι Ράμα πλησίασε τον Μπαρτ Ντε Βέβερ ενώ αυτός έκανε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέλεξε έναν ιδιαίτερα εκδηλωτικό τρόπο για να χαιρετήσει τον Βέλγο ομόλογό του. Τον αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδραση του Βέλγου πρωθυπουργού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δείχνοντας τη στιγμή της απρόσμενης αγκαλιάς. Αυτή η κίνηση του Ράμα «έσπασε» τον πάγο στο παρασκήνιο της Συνόδου, προσδίδοντας μια νότα χιούμορ στις σοβαρές συζητήσεις που διεξάγονταν.

Το χιουμοριστικό σχόλιο του Μπαρτ Ντε Βέβερ

Η αντίδραση του Μπαρτ Ντε Βέβερ στο αιφνιδιαστικό αγκάλιασμα του Έντι Ράμα ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ. «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», ακούγεται να σχολιάζει ο Βέλγος πρωθυπουργός, όπως καταγράφηκε στο βίντεο του περιστατικού.

Αυτή η ατάκα του Ντε Βέβερ, η οποία έγινε γρήγορα viral, υπογράμμισε τον απρόσμενο χαρακτήρα της κίνησης του Ράμα και την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η στιγμή από τον Βέλγο πρωθυπουργό.

Το πλαίσιο της Συνόδου στο Βερολίνο

Το χιουμοριστικό αυτό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην καγκελαρία του Βερολίνου, όπου φιλοξενήθηκε η συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων». Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συγκέντρωσε τους ηγέτες για κρίσιμες συνομιλίες.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» συγκεντρώθηκε με κύριο θέμα την Ουκρανία, εστιάζοντας στην περαιτέρω στήριξη της χώρας. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Οι συζητήσεις για την Ουκρανία και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι συνομιλίες των ηγετών επικεντρώθηκαν σε καίρια ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την περαιτέρω στήριξη που θα μπορούσε να παρασχεθεί στην Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση της άμυνάς της και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφιερώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ουκρανία. Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αναζητώντας τρόπους για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Οι συμμετέχοντες ηγέτες στην συνάντηση

Στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμμετείχαν, εκτός από τους πρωταγωνιστές του περιστατικού, Έντι Ράμα και Μπαρτ Ντε Βέβερ, και άλλοι σημαντικοί ηγέτες. Μεταξύ αυτών ήταν εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, υπογραμμίζοντας το ευρύ φάσμα των χωρών που ενδιαφέρονται για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Παράλληλα, στη σύνοδο παρευρέθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σηματοδότησε τη σημασία της συμμαχίας στην αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων και την υποστήριξη των προσπαθειών για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Ieidiseis