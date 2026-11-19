Μια νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 από το MEGA, αποτυπώνει τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις και τις κυρίαρχες ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Η έρευνα, που διεξήχθη από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα για την κοινωνία.

Οι βασικές ανησυχίες των πολιτών και η πορεία της χώρας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis, ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών, φτάνοντας το 68%, εκφράζει την άποψη ότι η πορεία της χώρας βαδίζει προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ένα γενικότερο κλίμα προβληματισμού στην ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, η ακρίβεια παραμένει σταθερά στην κορυφή της ατζέντας των ανησυχιών. Συγκεκριμένα, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί την ακρίβεια ως το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες σήμερα. Τα ζητήματα αυτά, μαζί με τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας, αποτυπώνονται με σαφήνεια στην εν λόγω έρευνα.

Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει συγκεκριμένα ποσοστά για τα πολιτικά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,1% μεταξύ των ερωτηθέντων. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφει ποσοστό 12,5% στην πρόθεση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ, με τη σειρά του, εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 10,9%. Αυτά τα στοιχεία δίνουν μια πρώτη εικόνα των προτιμήσεων των πολιτών, πριν την αναγωγή τους στην εκτίμηση ψήφου.

Η εκτίμηση ψήφου και η διαφορά των κομμάτων

Στην εκτίμηση ψήφου, όπου λαμβάνονται υπόψη οι αναποφάσιστοι και η πιθανή κατανομή τους, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με 29,5%. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με ποσοστό 15,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13,3% στην εκτίμηση ψήφου.

Η δημοσκόπηση αναφέρει ότι, με βάση αυτές τις απαντήσεις, αν σήμερα γίνονταν εκλογές και έβγαιναν αυτά τα αποτελέσματα, θα υπήρχε μια συγκεκριμένη κατανομή των εδρών. Ωστόσο, τα ακριβή νούμερα της κατανομής δεν αναφέρονται στην πηγή.

Αξιολόγηση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης από τους πολίτες εμφανίζει αρνητικό πρόσημο. Το 69% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ μόνο το 27% το αξιολογεί θετικά. Αυτό το εύρημα αντανακλά τη δυσαρέσκεια ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Αντίστοιχα, η αξιωματική αντιπολίτευση λαμβάνει επίσης αρνητική αξιολόγηση από την πλειοψηφία. Το 73% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ μόλις το 18% εκφράζει θετική άποψη για το έργο της.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός και σενάρια εκλογών

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 29%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7% των προτιμήσεων.

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της δημοσκόπησης αφορά τις προσδοκίες των πολιτών για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το 64% των πολιτών εκτιμά ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση με τα αποτελέσματα των εκλογών και ότι θα χρειαστεί να ξαναγίνουν εκλογές. Αυτή η άποψη υποδηλώνει μια διάχυτη αβεβαιότητα ως προς την πολιτική σταθερότητα μετά από ενδεχόμενες εκλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit