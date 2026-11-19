Ο Χάρης Μαμουλάκης ανακοίνωσε επίσημα την συμπόρευσή του με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και τον Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ένα μήνα μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Ιουλίου. Ο πρώην βουλευτής τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής σκηνής.

Η παράδοση της έδρας και η «έντιμη» κίνηση

Ο κ. Μαμουλάκης εντάσσεται στην ΕΛΑΣ, αφού παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε, κίνηση που χαρακτήρισε «έντιμη και καθαρή». Όπως ανέφερε, θεωρεί πως όλα αυτά τα χρόνια τίμησε την ψήφο των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους, μέσα από τις μάχες που έδωσε, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής.

Ο Χάρης Μαμουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απόφασή του να παραδώσει την έδρα του, αφήνοντας αιχμές για όσους δεν έχουν πράξει το ίδιο. «Βλέπω πολλούς βουλευτές, έχουμε και ρεκόρ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, άνω των 40, αν δεν κάνω λάθος, πρώην ανεξάρτητους, οι οποίοι καταλαμβάνουν μία έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος, υποτίθεται, και τη μεταφέρουν από κόμμα σε κόμμα», υπογράμμισε. Ο ίδιος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ηθικοπολιτικό σκέλος αυτής της πρακτικής, τόσο για τους ίδιους τους βουλευτές όσο και για τα κόμματα που τους υποδέχονται: «Και το ζήτημα δεν είναι μόνο το ηθικοπολιτικό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι και τα κόμματα, οι φορείς υποδοχής. Πώς το δέχονται αυτό; Πόσο ηθικοπολιτικά είναι ορθό;».

Η αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο πρώην βουλευτής εξήγησε πως αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που έκρινε ότι «ο πολιτικός κύκλος του είχε ολοκληρωθεί». Παράλληλα, ανέφερε πως διατηρεί «φιλική σχέση» με τον Αλέξη Τσίπρα, μια σχέση που, όπως είπε, αποτέλεσε ένα από τα εναύσματα για την ενασχόλησή του με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019.

«Ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019, με εφαλτήριο και αφορμή, αν θέλετε, και μια σχέση που έχω με τον Αλέξη Τσίπρα, φιλική σχέση, και ήταν και το έναυσμα να ασχοληθώ», δήλωσε ο Χάρης Μαμουλάκης. Αυτή η προσωπική σχέση, σε συνδυασμό με την πολιτική του κρίση, οδήγησε στην απόφασή του να συμπορευθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα και οι στόχοι της ΕΛΑΣ

Ο Χάρης Μαμουλάκης περιέγραψε την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως μια επιλογή με «σαφές πολιτικό περιεχόμενο και στρατηγική κατεύθυνση». Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα προοδευτική πρόταση, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

«Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πρόταση. Μια νέα πολιτική σύνθεση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα δίνει προοπτική στην οικονομία, στην εργασία, στη νέα γενιά και στη δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμουλάκης, σκιαγραφώντας το όραμά του για το μέλλον της πολιτικής κίνησης.

Η ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας της πολιτικής

Ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς στην μεγάλη αποχή που παρατηρήθηκε στις εκλογές, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη ο πολιτικός κόσμος να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του απέναντι στους πολίτες. Η αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης αποτελεί, κατά τον ίδιο, βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

«Πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε μία προσπάθεια να ανατάξουμε την αξιοπιστία της πολιτικής», τόνισε, υπογραμμίζοντας την κοινή ευθύνη όλων των πολιτικών φορέων σε αυτή την κατεύθυνση. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανησυχία του για την αποξένωση των πολιτών από την πολιτική διαδικασία και την προσπάθειά του να συμβάλει στην αναστροφή αυτής της τάσης μέσω του νέου του πολιτικού εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos