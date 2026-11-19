Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να μετακινηθεί προς το ΠΑΣΟΚ, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο τις πληροφορίες που τον συνέδεαν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά τις «μεταγραφές» του κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις διεργασίες που αφορούν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να προαναγγείλει κάποια άμεση πολιτική κίνηση.

Τέλος στη μεταγραφολογία για το ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά διατηρεί την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή, ξεκαθάρισε πλήρως τη θέση του όσον αφορά το ενδεχόμενο ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ. Παρά τη σχετική μεταγραφολογία που είχε αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, ο βουλευτής Μεσσηνίας ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις του.

Μιλώντας την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στο Mega News Radio 104.6, ο κ. Χαρίτσης επιχείρησε να κλείσει οριστικά τη συζήτηση για μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Χαριλάου Τρικούπη. Η απάντησή του ήρθε από την πρώτη κιόλας ερώτηση της συνέντευξης, χωρίς να αφήσει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες ή περιστροφές.

«Όχι, δεν θα πάω στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια που τον ήθελαν να εξετάζει την προσχώρηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δήλωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την απόσταση που διατηρεί ο κ. Χαρίτσης από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ.

Αιχμηρά σχόλια για τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί γύρω από το πολιτικό του μέλλον. Επιλέγοντας να σχολιάσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη στρατηγική που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τις επιλογές του, έχει τα στρατηγικά του διλήμματα, κάνει τις μεταγραφές του απ’ ό,τι βλέπω».

Η τοποθέτησή του απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος με μια συγκεκριμένη αποστροφή που χρησιμοποίησε. «Πήρε την κ. Κασιμάτη, τι να με κάνει εμένα το ΠΑΣΟΚ;», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του κόμματος. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια κριτική στάση απέναντι στις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ενδιαφέρον για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Σε αντίθεση με την κατηγορηματική του άρνηση για το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Χαρίτσης είχε διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ενδιαφέρον την προσπάθεια που γίνεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γνωστή και ως ΕΛΑΣ, αποτελεί πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο κ. Χαρίτσης δεν προανήγγειλε κάποια άμεση πολιτική κίνηση ή ένταξή του στον νέο αυτό σχηματισμό, παρά το εκφρασμένο ενδιαφέρον του. Η στάση του παραμένει επιφυλακτική ως προς την άμεση συμμετοχή.

Αντιθέτως, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πολιτικού σχεδίου. Τόνισε ότι αυτό το σχέδιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτελέσει μια πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από: Newsit