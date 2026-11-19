Η ΝΔ για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της: «Δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε»

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε οικίες και γραφεία στελεχών της. Το κόμμα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τονίζοντας ότι «δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε» απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της παράταξης.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις και οι στόχοι τους

Οι πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις έλαβαν χώρα σε τρία διαφορετικά σημεία, στοχεύοντας στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μία από τις επιθέσεις πραγματοποιήθηκε στην οικία του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανόλη Ρενιέρη. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε προηγούμενη επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτή Α΄ Αθηνών, Θάνου Πλεύρη.

Επιπλέον, στόχος των δραστών έγινε και το δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου Βουλευτή Αργολίδας, Ζώη Σταυρόπουλου. Οι επιθέσεις αυτές, όπως αναφέρεται από τη Νέα Δημοκρατία, ακολούθησαν η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και προκαλώντας την άμεση αντίδραση του κόμματος.

Η ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας

Με αφορμή τις εμπρηστικές αυτές ενέργειες, η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει τη σταθερή της στάση απέναντι στη βία. Το Γραφείο Τύπου της ΝΔ ξεκαθαρίζει ότι «δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε», στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τους δράστες των επιθέσεων.

Η παράταξη τονίζει ότι οι πράξεις αυτές «πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι». Αυτή η θέση δείχνει την πεποίθηση του κόμματος ότι η βία δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει αταλάντευτη στις αρχές της.

Συσπείρωση απέναντι στη βία και την τρομοκρατία

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη συσπείρωση των μελών της. «Μας συσπειρώνουν απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το κόμμα καταδικάζει έντονα την ξεδιάντροπη στάση εκείνων που «να μη διστάσουν να επιτεθούν στο σπίτι ενός φοιτητή και στο γραφείο ενός νέου δικηγόρου, “καταδικάζοντάς” τους για τις ιδέες τους». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την απρόκλητη φύση των επιθέσεων και την προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης ιδεών.

Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι στέκεται δίπλα στα στελέχη και τα μέλη της σε όλη τη χώρα. Επισημαίνει πως αυτά τα στελέχη «γνωρίζουν καλά ότι οι αρχές και αξίες, τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια των δήθεν επαναστατών», ενισχύοντας το μήνυμα της ενότητας και της αντοχής.

Εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των υποθέσεων. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσδοκία της παράταξης για την ταχεία δράση της αστυνομίας και την απόδοση δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία τονίζει τη σημασία της λειτουργίας των θεσμών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας και την προστασία των πολιτών και των στελεχών της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki