Η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» προχώρησε στην ανάληψη της ευθύνης για μια σειρά εμπρηστικών ενεργειών που έλαβαν χώρα σε γραφεία στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσιοποίηση αυτής της ανάληψης ευθύνης πραγματοποιήθηκε μέσω ενός κειμένου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα indymedia, όπου η ομάδα περιέγραψε λεπτομερώς τις δράσεις της.

Η ανάληψη ευθύνης και ο τρόπος δημοσίευσης

Η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» γνωστοποίησε την ανάληψη ευθύνης για τις εμπρηστικές ενέργειες που έλαβαν χώρα σε γραφεία προσώπων συνδεδεμένων με τη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσιοποίηση της ανάληψης ευθύνης πραγματοποιήθηκε μέσω κειμένου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα indymedia, όπου η ομάδα παρέθεσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις.

Στο εν λόγω κείμενο, οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» αναφέρονται αναλυτικά στις επιθέσεις που πραγματοποίησαν, προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αποτέλεσαν στόχους, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εμπρησμών. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας αποτελεί μια συνήθη πρακτική για την εν λόγω ομάδα, προκειμένου να γνωστοποιεί τις ενέργειές της και να επιβεβαιώνει τη σύνδεσή της με τα εκάστοτε περιστατικά.

Οι επιθέσεις κατά του Θάνου Πλεύρη και του Μανώλη Ρενιέρη

Μεταξύ των προσώπων που στοχοποιήθηκαν, σύμφωνα με το κείμενο της αναρχικής ομάδας, είναι ο Θάνος Πλεύρης. Η εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του, όπως αναφέρουν οι «Πυρήνες άμεσης δράσης», πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Αυτή η ενέργεια συγκαταλέγεται στις τρεις επιθέσεις για τις οποίες η ομάδα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου, στόχος των εμπρηστών έγινε ο Μανώλης Ρενιέρης. Το κείμενο ανάληψης ευθύνης τον προσδιορίζει ως γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ παράλληλα τον αναφέρει ως μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ. Η επίθεση στο γραφείο του κ. Ρενιέρη αποτελεί τη δεύτερη χρονικά ενέργεια που αποδίδεται στην αναρχική ομάδα.

Ο εμπρησμός στο δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου

Ο τρίτος στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στο κείμενο ανάληψης ευθύνης, ήταν ο Ζώης Σταυρόπουλος. Η συγκεκριμένη ενέργεια έλαβε χώρα στις 11 Νοεμβρίου, με τους δράστες να στοχεύουν το δικηγορικό του γραφείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αργολίδας.

Ο Ζώης Σταυρόπουλος αναφέρεται στο κείμενο ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Αργολίδας. Επιπλέον, κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» συμπεριέλαβαν την επίθεση αυτή στην αναλυτική περιγραφή των δράσεών τους, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία του στόχου.

Το ιστορικό δράσης της ομάδας

Η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» έχει ένα ιστορικό δράσης που περιλαμβάνει, όπως σημειώνεται, δεκάδες χτυπήματα. Η πλειονότητα αυτών των ενεργειών έχει στραφεί κατά πολιτικών στόχων, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα των επιθέσεων της ομάδας.

Οι προηγούμενες δράσεις της ομάδας χαρακτηρίζονται από τη συστηματική στόχευση πολιτικών προσώπων και χώρων, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και στην πρόσφατη ανάληψη ευθύνης για τους εμπρησμούς σε γραφεία στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει τη συνέπεια στην επιλογή των στόχων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis