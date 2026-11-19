Οι δημοσκοπήσεις, παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει κάποιος για αυτές, καθώς και άλλα επιστημονικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. Χωρίς την ύπαρξή τους, πολύ επικίνδυνοι παράγοντες θα καθόριζαν την πορεία των πολιτικών εξελίξεων. Εν μέσω του νέου κύματος δημοσκοπήσεων, παρατηρείται δυσαρέσκεια από αρκετούς, ιδίως στελέχη και οπαδούς κομμάτων εξουσίας, καθώς τα ευρήματα δεν δικαιώνουν πάντα τους στόχους τους.

Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων και οι αντιδράσεις

Η δυσαρέσκεια που εκφράζεται από πολλούς για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εγείρει το ερώτημα κατά πόσο αντιλαμβάνονται πόσο χειρότερη θα ήταν η κατάσταση για τα κόμματά τους χωρίς αυτά τα εργαλεία. Οι έρευνες αυτές, παρά την κριτική, παρέχουν μια εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας που διαφορετικά θα παρέμενε ασαφής ή θα διαστρεβλωνόταν.

Η απουσία επιστημονικών εργαλείων έρευνας θα άφηνε το πεδίο ελεύθερο για την επικράτηση της παραπολιτικής αλητείας. Αυτό θα σήμαινε ότι η πολιτική συζήτηση και οι αποφάσεις θα βασίζονταν σε μη τεκμηριωμένες εκτιμήσεις και φημολογίες, αντί για δεδομένα που προκύπτουν από συστηματική ανάλυση της κοινής γνώμης.

Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στις έρευνες

Ως πρώτο παράδειγμα αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία αντιμετωπίζει γενικευμένη και δικαιολογημένη διαμαρτυρία των πολιτών για την κάθετη πτώση της ποιότητας ζωής και την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης. Παρόλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που δείχνουν πιθανότητα να φτάσει ή να ξεπεράσει το 30%.

Αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τις ίδιες τις έρευνες, επιτυγχάνεται κυρίως επειδή οι δημοσκόποι επιχειρούν να κατανείμουν τους αναποφάσιστους. Η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία δεν ξεπερνά το 26%. Η αίσθηση περί πολιτικής κυριαρχίας δικαιολογείται μόνο από τη χαώδη διαφορά που παρουσιάζει από το δεύτερο κόμμα. Για όσους στη Νέα Δημοκρατία εκφράζουν δυσαρέσκεια από τις έρευνες, επισημαίνεται η ανάγκη για ψυχραιμία.

Τα δεδομένα για ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται κολλημένη μακριά από τον στόχο της, ωστόσο δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται. Παρά την απουσία ισχυρής κοινωνικής δυναμικής, οι έρευνες την αναδεικνύουν ως δεύτερο κόμμα, κάτι που ουδείς θα αντιλαμβανόταν χωρίς τα δημοσκοπικά στοιχεία. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την αξία των δημοσκοπήσεων στην αποκάλυψη της πραγματικής πολιτικής κατάστασης.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ, παρότι καταγράφει μονοψήφια επίδοση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, προηγείται καθαρά σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς τις δημοσκοπήσεις, θα ήταν αδύνατο να πειστεί κάποιος ότι η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται δεύτερο κόμμα σε αυτές τις περιοχές.

Οι δημοσκοπήσεις διατηρούν ζωντανή την, κυριολεκτικά, τελευταία ελπίδα στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, αντιμάχονται την «μπουρδολογία» κάποιων που «εκτιμούσαν» ότι ο Ανδρουλάκης θα βρισκόταν κάτω από την Καρυστιανού ή/και την Κωνσταντοπούλου, κάτι που πιθανόν θα επικρατούσε ως γενική αίσθηση χωρίς τα στοιχεία των ερευνών.

Πολιτική ομαλότητα και καθαροί κανόνες

Η ύπαρξη των δημοσκοπήσεων και άλλων επιστημονικών εργαλείων έρευνας και ανάλυσης είναι καθοριστική για την εξασφάλιση συνθηκών πολιτικής ομαλότητας και καθαρών κανόνων. Η ψυχραιμία είναι απαραίτητη, ιδίως από τους συστημικούς παίκτες, οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να επικρατούν τέτοιες συνθήκες.

Η απουσία αυτών των εργαλείων θα οδηγούσε σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική ατζέντα θα καθοριζόταν από πολύ επικίνδυνους παράγοντες, μακριά από τη διαφάνεια και την τεκμηρίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρονται και θέματα όπως το διπλό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας για τις συνεργασίες, καθώς και η σύγκρουση μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki