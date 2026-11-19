Το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να δει μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενεργότερη συμμετοχή από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την προσδοκία να «ιδρώσουν τη φανέλα» στον ίδιο βαθμό με τους υπουργούς και τους βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η στάση ορισμένων μελών της ευρωομάδας έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην κυβερνητική έδρα. Ειδικότερα, η δραστηριότητα δύο παλαιότερων ευρωβουλευτών φαίνεται να είναι περιορισμένη, σε αντίθεση με τη δυναμική παρουσία των πρωτοεκλεγέντων.

Η δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου

Η κυβέρνηση, μέσω του Μεγάρου Μαξίμου, έχει θέσει ως προτεραιότητα την εντατικοποίηση της δράσης όλων των στελεχών της, συμπεριλαμβανομένων των ευρωβουλευτών. Η απαίτηση αυτή αφορά την ανάγκη για ενεργή παρουσία και συνεισφορά, με την χαρακτηριστική έκφραση ότι πρέπει να «ιδρώσουν τη φανέλα».

Αυτή η προσδοκία για αυξημένη δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στους υπουργούς και τους βουλευτές, αλλά επεκτείνεται και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία. Η επιθυμία είναι να υπάρξει μια συνολική κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η στάση των παλαιότερων ευρωβουλευτών

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συμπεριφορά δύο εκ των παλαιότερων ευρωβουλευτών του κυβερνώντος κόμματος έχει προσελκύσει την προσοχή. Οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές φέρονται να επιδεικνύουν μια στάση που περιγράφεται ως «ασκούνται περισσότερο στο βάδην».

Αυτή η φράση υποδηλώνει μια περιορισμένη ή μη επαρκή συμμετοχή τους στις κομματικές και προεκλογικές διεργασίες. Η κινητικότητά τους φαίνεται να είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις προσδοκίες που έχουν τεθεί από το Μέγαρο Μαξίμου για το σύνολο της ευρωομάδας.

Η δραστηριότητα των πρωτοεκλεγέντων

Σε έντονη αντίθεση με τη στάση των παλαιότερων, οι πρωτοεκλεγέντες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιδεικνύουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα. Αυτοί οι νέοι στην ευρωπαϊκή σκηνή πολιτικοί εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να ταξιδέψουν και να επισκεφθούν την ελληνική επικράτεια.

Η παρουσία τους στην Ελλάδα είναι συνεχής και στοχευμένη, καθώς συνδράμουν ενεργά στον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσπάθειά τους αυτή αναγνωρίζεται ως μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση του κόμματος ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η αντίδραση του πρωθυπουργού και τα μηνύματα

Η παρατηρούμενη διαφορά στην κινητικότητα και τη συμμετοχή μεταξύ των παλαιότερων και των πρωτοεκλεγέντων ευρωβουλευτών έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η δυσαρέσκεια αυτή αφορά την ανάγκη για συνολική και ομοιογενή προσπάθεια από όλα τα μέλη της ευρωομάδας.

Το μήνυμα σχετικά με την ανάγκη για εντατικοποίηση της δράσης έχει ήδη διαβιβαστεί στις Βρυξέλλες. Αυτή η επικοινωνία υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου το ζήτημα της ενεργούς εκπροσώπησης και της κομματικής συνεισφοράς.

Επερχόμενο πρόγραμμα περιοδειών

Ως απάντηση στην παρατηρούμενη κατάσταση και την εκφρασμένη δυσαρέσκεια, αναμένεται σύντομα η έκδοση ενός επίσημου προγράμματος περιοδειών. Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά όλους τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των δραστηριοτήτων.

Το επερχόμενο πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο στους πιο δραστήριους, τους «πιο αθλητικούς» όπως αναφέρεται, όσο και, κυρίως, στους «ράθυμους» της ευρωομάδας. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή και η παρουσία όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικράτεια, ενισχύοντας την κομματική παρουσία και τον προεκλογικό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis