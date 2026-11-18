Ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα επέβαλε δικαστήριο της Άγκυρας στον Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης για νόθευση της ψηφοφορίας στο 38ο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Η απόφαση αυτή συνοδεύεται και από στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τον ίδιο, καθώς και για άλλους οκτώ κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Το συνέδριο, κατά το οποίο εξελέγη πρόεδρος του κόμματος ο Οζγκιούρ Οζέλ, πραγματοποιήθηκε το 2023.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας

Το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας ήταν αυτό που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, επιβάλλοντας στον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης 25 μηνών. Η ποινή αφορά την κατηγορία της νοθείας που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του CHP.

Πέρα από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο επέβαλε στον Ιμάμογλου και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή η πρόσθετη ποινή αποτελεί μέρος των κυρώσεων που προβλέπονται για την συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση νοθείας

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε σε συνολικά εννέα από τους δώδεκα κατηγορουμένους που αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες για τη νοθεία στο 38ο συνέδριο του CHP. Μεταξύ των καταδικασθέντων, εκτός από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, συγκαταλέγεται και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς, Ριζά Ακπολάτ.

Αντίθετα, το δικαστήριο προχώρησε στην αθώωση τριών εκ των κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους Τζεμίλ Τουγάι, Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά, οι οποίοι κρίθηκαν αθώοι για τις κατηγορίες που τους βάραιναν.

Οι νομικές προεκτάσεις της καταδίκης

Για όλους τους καταδικασθέντες, το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας διέταξε την εφαρμογή του άρθρου 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει τη στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων για τα πρόσωπα που καταδικάζονται για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, που επιβλήθηκε στον Ιμάμογλου και στους υπόλοιπους οκτώ, αποτελεί μια σημαντική συνέπεια της απόφασης του δικαστηρίου, επηρεάζοντας τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή.

Το σκεπτικό της εισαγγελίας και η υπεράσπιση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι ενήργησαν με συντονισμένο τρόπο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, στόχος τους ήταν να επηρεάσουν την ψηφοφορία στο συνέδριο, ώστε να ευνοηθεί η εκλογή του Οζέλ ως προέδρου του κόμματος. Βάσει αυτών των ισχυρισμών, η εισαγγελία ζήτησε την καταδίκη τους σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Τσαγλάρ Τσάγλαγιαν, αμφισβήτησε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την παροχή οποιωνδήποτε ωφελημάτων προς τους συνέδρους. Επιπλέον, ο Τσάγλαγιαν τόνισε ότι δεν τεκμηριώθηκε κοινή δράση μεταξύ των κατηγορουμένων και ζήτησε την αθώωση του εντολέα του.

Με πληροφορίες από: Newsit