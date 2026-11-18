Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει την Πέμπτη στο Βερολίνο για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Βερολίνο, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σημαντική συνάντηση ηγετών. Η συνάντηση αυτή αφορά τη Συμμαχία των Προθύμων για την Ουκρανία και αποτελεί ένα κεντρικό γεγονός στην ατζέντα του πρωθυπουργού.

Πριν από την αναχώρησή του για τη γερμανική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μια σειρά δραστηριοτήτων στην Αθήνα, με επίκεντρο τον τομέα του τουρισμού. Η ατζέντα του περιλαμβάνει συγκεκριμένες συζητήσεις και συμμετοχή σε συνέδριο, αναδεικνύοντας τη διπλή φύση των υποχρεώσεών του την ίδια ημέρα.

Η συνάντηση ηγετών στο Βερολίνο

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Βερολίνο για να λάβει μέρος στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. Η σύνοδος αυτή συγκεντρώνει ηγέτες από διάφορες χώρες, με στόχο τη συζήτηση και τον συντονισμό των ενεργειών τους σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Τη συγκεκριμένη συνάντηση διοργανώνουν από κοινού ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ. Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς προσπάθειες για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Η ατζέντα του πρωθυπουργού πριν την αναχώρηση

Πριν από την αναχώρησή του για το Βερολίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα τον τουρισμό. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ξεκινώντας στις 10 το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την Divia Thani, η οποία κατέχει τη θέση της Global Editorial Director του Condé Nast Traveller. Η συζήτηση αποτελεί μέρος του συνεδρίου με τίτλο «Reimagine Tourism 2026», το οποίο διοργανώνεται από την «Καθημερινή».

Οι διοργανωτές της συνόδου των «προθύμων»

Η συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, στην οποία θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ως οικοδεσπότες τρεις σημαντικούς ευρωπαίους ηγέτες. Πρόκειται για τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την Ουκρανία. Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού σε αυτή τη σύνοδο υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας σε αυτές τις προσπάθειες.

Η συζήτηση για τον τουρισμό στην Αθήνα

Στις 10 το πρωί της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τον τουρισμό, ένα κρίσιμο θέμα για την ελληνική οικονομία. Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με την Divia Thani, την Global Editorial Director του Condé Nast Traveller, μιας διεθνούς αναγνωρισμένης έκδοσης στον χώρο των ταξιδιών.

Η συζήτηση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Το γεγονός εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2026», το οποίο διοργανώνεται από την εφημερίδα «Καθημερινή», εστιάζοντας στις μελλοντικές προοπτικές του τουριστικού κλάδου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki