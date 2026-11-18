Η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής», δεν περιορίστηκε μόνο σε λόγια. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κρατώντας ένα μαύρο κοράκι, προσδίδοντας σχηματική απεικόνιση στην παρέμβασή της. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο να τονίσει το μήνυμά της σχετικά με τις περιουσίες των πολιτών.

Το κοράκι ως σύμβολο στη Βουλή

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρουσία της στο βήμα της Βουλής, επέλεξε να φέρει μαζί της ένα μαύρο κοράκι. Όπως εξήγησε η ίδια, το συγκεκριμένο κοράκι της δωρίστηκε από την Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών. Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να δώσει μια οπτική διάσταση στα λεγόμενά της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε μια αναλυτική εξήγηση για την παρουσία του κορακιού, επανασυστήνοντάς το στο κοινοβούλιο. «Θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της ομιλίας της.

Η συμβολική σημασία του κορακιού

Στην ομιλία της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε το μαύρο κοράκι ως ένα σύμβολο που «επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν». Επανέλαβε τη φράση αυτή, τονίζοντας ότι το κοράκι «θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες». Με αυτό τον τρόπο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε άμεσα το πτηνό με το ζήτημα των πλειστηριασμών και της απώλειας περιουσιών.

Η επιλογή του κορακιού ως οπτικό μέσο επικοινωνίας δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Η κ. Κωνσταντοπούλου είχε εμφανίσει ξανά το ίδιο σύμβολο και σε προηγούμενη κοινοβουλευτική συζήτηση. Συγκεκριμένα, το κοράκι είχε παρουσιαστεί και κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2024, δείχνοντας μια συνέπεια στην επιλογή της συγκεκριμένης συμβολικής αναπαράστασης.

Σφοδρή επίθεση στα κόμματα

Πέρα από την συμβολική κίνηση με το κοράκι, η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου περιλάμβανε και σφοδρή επίθεση κατά των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τα εν λόγω κόμματα ότι εμφανίζονται ως «σωτήρες» των πολιτών, ενώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, οι πράξεις τους οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «αυτό που έκαναν ήταν η διάσωση του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος». Αντίθετα, όπως τόνισε, οι απλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν σε «υπερχρέωση, σε αγωνία, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την κριτική της στάση απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και τις επιπτώσεις τους στους πολίτες.

Το πλαίσιο της συζήτησης

Η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η εμφάνισή της με το κοράκι εντάχθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση αφορούσε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων των funds και των servicers, καθώς και του προγράμματος «Ηρακλής». Το πρόγραμμα αυτό, όπως και οι πρακτικές των funds, αποτελούν αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης, ειδικά όσον αφορά τους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων στα ζητήματα της οικονομίας και της προστασίας της περιουσίας των πολιτών. Η παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου, με την έντονη συμβολική της διάσταση και την κριτική της, προσέθεσε ένα ακόμα στοιχείο στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση γύρω από ένα θέμα που αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki