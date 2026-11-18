Σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονη κατακραυγή από την αντιπολίτευση, το ιταλικό κοινοβούλιο φιλοξένησε μια έκθεση προς τιμήν του Πίνο Ράουτι, ενός εξέχοντος ακροδεξιού πολιτικού και θαυμαστή του Μπενίτο Μουσολίνι. Η έκθεση, η οποία περιλάμβανε φασιστικές εικόνες, οδήγησε σε άμεση παρέμβαση της διοίκησης της κάτω βουλής, η οποία διέταξε την αφαίρεση των επίμαχων φωτογραφιών.

Ο Πίνο Ράουτι και η φασιστική του κληρονομιά

Ο Πίνο Ράουτι, ο οποίος απεβίωσε το 2012, υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στο νεοφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (MSI). Το κίνημα αυτό ιδρύθηκε από υποστηρικτές του Μουσολίνι και θεωρείται ο πολιτικός προκάτοχος του σημερινού κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Η σύνδεση του Ράουτι με την κληρονομιά του δικτάτορα ήταν στενή και διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του καριέρας.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ράουτι είχε καταταχθεί εθελοντής στην Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία, το κράτος-μαριονέτα που υποστηριζόταν από τους Ναζί και είχε επικεφαλής τον Μουσολίνι στη βόρεια Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την κληρονομιά του δικτάτορα κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του.

Η αμφιλεγόμενη έκθεση στην ιταλική Βουλή

Η έκθεση, με τίτλο «Ο Άνθρωπος, ο Πολιτικός και ο Διανοούμενος», διοργανώθηκε με αφορμή την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Πίνο Ράουτι. Φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Sala del Cenacolo, στο Palazzo Valdina, εντός ενός περιστυλίου της Κάμερας (κάτω βουλής). Η χρηματοδότησή της έγινε από το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που προσέδωσε επίσημο χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Το περιεχόμενο της έκθεσης περιλάμβανε βίντεο, ηχητικό υλικό και αρχειακό υλικό από το οικογενειακό αρχείο του Ράουτι. Ανάμεσα στις εικόνες που εκτέθηκαν ήταν μια φωτογραφία του Ράουτι να μιλάει κάτω από μια σημαία που έφερε έναν κελτικό σταυρό, ένα σύμβολο ευρέως συνδεδεμένο με νεοφασιστικά κινήματα, καθώς και πορτρέτα του ίδιου του Μπενίτο Μουσολίνι.

Άμεση αντίδραση και απόσυρση των επίμαχων εικόνων

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν άμεσα την έντονη αντίδραση και κατακραυγή από την αντιπολίτευση, με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) να εκφράζει τις διαμαρτυρίες του. Ως αποτέλεσμα των πιέσεων, η διοίκηση της κάτω βουλής διέταξε τους διοργανωτές να αφαιρέσουν τις επίμαχες φωτογραφίες. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι εικόνες αυτές δεν ήταν πλέον διαθέσιμες στο κοινό, σηματοδοτώντας την άμεση απόσυρσή τους.

Το σκοτεινό παρελθόν των «Χρόνων του Μολύβδου»

Η δράση του Πίνο Ράουτι δεν περιορίστηκε μόνο στην πολιτική εκπροσώπηση. Τη δεκαετία του 1950, ίδρυσε το Centro Studi Ordine Nuovo, ένα κέντρο μελετών που δημιούργησε μια ομάδα η οποία έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην εξτρεμιστική βία που σημάδεψε την Ιταλία κατά τη διάρκεια των «Χρόνων του Μολύβδου». Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων και πολιτικών δολοφονιών.

Ο Ράουτι ερευνήθηκε για ορισμένες από τις επιθέσεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης περιόδου, ωστόσο τελικά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, η σύνδεσή του με τέτοια γεγονότα παραμένει ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία του.

Η δήλωση του Φεντερίκο Μολικόνε

Σε απάντηση στην κατακραυγή, ο Φεντερίκο Μολικόνε, από το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας», ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «τραγουδιστής» του πολιτιστικού πολέμου της Μελόνι, δήλωσε θριαμβευτικά: «Σε όσους εκπλήσσονται και σκανδαλίζονται από αυτό το αφιέρωμα στον Πίνο Ράουτι απαντάμε με μια φράση: δεν υπάρχει πλέον το συνταγματικό τόξο. Η ιστορία του MSI, οι κληρονόμοι του οποίου βρίσκονται στην κυβέρνηση του έθνους, είναι αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής ιστορίας και του Συντάγματος. Ας το συνειδητοποιήσουν!»

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψη ορισμένων κύκλων ότι η ιστορία του νεοφασιστικού κινήματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιταλικής δημοκρατικής ιστορίας, παρά τις αντιδράσεις και τις ιστορικές συνδέσεις με τον φασισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki