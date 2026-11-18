Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε προτάσεις για την οικονομία και το κόστος ζωής στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε τις οικονομικές προτεραιότητες του κόμματος στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Στην παρέμβασή του, ο κ. Τσίπρας επέκρινε το παραγωγικό μοντέλο και την κυβερνητική πολιτική, αντιπαραβάλλοντας την «Ελλάδα των δεικτών» με την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Παρουσίασε ένα πακέτο προτάσεων που αφορούν το κόστος ζωής, τη στέγη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Κριτική στο παραγωγικό μοντέλο και τις ανισότητες

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η συζήτηση για τη «νέα αρχιτεκτονική» της οικονομίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στους ρυθμούς ανάπτυξης και στις αναβαθμίσεις. Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα οφέλη της ανάπτυξης θα φτάνουν στην κοινωνική πλειοψηφία ή θα συγκεντρώνονται σε λίγους.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το σημερινό μοντέλο παράγει στρεβλώσεις, διαφθορά και ακραίες ανισότητες. Αυτή η κατάσταση, όπως ανέφερε, εμποδίζει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η πίεση στα νοικοκυριά και οι οικονομικοί δείκτες

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αντιπαρέβαλε τους οικονομικούς δείκτες με την πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά. Επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν πληθωρισμό 5,6% στην Ελλάδα, έναντι 4% στην Ευρωζώνη.

Ακόμη, αναφέρθηκε σε δεδομένα σύμφωνα με τα οποία σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η εικόνα των καθυστερήσεων σε δάνεια, ενοίκια και λογαριασμούς περιγράφηκε ως πολύ βαρύτερη στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις 13 ελληνικές περιφέρειες να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά στην Ένωση.

Το πρόβλημα της στέγασης

Στο πλαίσιο των πιέσεων, ο κ. Τσίπρας έθεσε και το ζήτημα της στέγης. Ανέφερε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά διαθέτουν το 36% του εισοδήματός τους για κατοικία, ποσοστό που υποδηλώνει σημαντική επιβάρυνση.

Επιπλέον, τόνισε ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,6% μέσα σε έναν χρόνο. Κατά την άποψή του, η ανάπτυξη που βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και στα ακίνητα ανεβάζει το κόστος στέγασης και δεν οδηγεί αυτόματα σε ευημερία για την πλειονότητα των πολιτών.

Οι τέσσερις άξονες του προγράμματος της ΕΛΑΣ

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες του προγράμματος του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για γενικές εξαγγελίες. Διευκρίνισε ότι οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί για κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν και να συγκρίνουν τις προτάσεις αυτές. Ως πρώτη προτεραιότητα, ο κ. Τσίπρας έθεσε το κόστος ζωής, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα μέτρα.

Προτάσεις για το κόστος ζωής

Στα μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Προτάθηκε επίσης η υποχρεωτική αναγραφή της τιμής πριν και μετά τη μείωση των τιμών.

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μείωση έως 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνονται επίσης διπλάσια έκπτωση φόρου για μισθωτούς με παιδιά, καθώς και δωρεάν αστικές συγκοινωνίες.

Με πληροφορίες από: Newsit