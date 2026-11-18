Κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας – Κύπρου: Στρατηγική σύμπλευση με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία – Οι τρεις πυλώνες συνεργασίας

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, ολοκληρώθηκαν στη Λευκωσία οι εργασίες της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, με την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος. Της Συνόδου συμπροέδρευσαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή συνάντηση, η δεύτερη που φιλοξενείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πολιτική Προστασία.

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος στη Λευκωσία

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας έλαβε χώρα στη Λευκωσία, στις 18 Νοεμβρίου 2026, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συγκεκριμένη Σύνοδος αποτελεί τη δεύτερη που φιλοξενείται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν επίσης Υπουργοί και Υφυπουργοί από τις δύο χώρες, οι οποίοι πραγματοποίησαν σειρά συσκέψεων. Οι συζητήσεις τους κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η παιδεία, η υγεία, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια. Επιπλέον, εξετάστηκαν ζητήματα στεγαστικής πολιτικής, εργασίας, ψηφιακής πολιτικής, ναυτιλίας, τουρισμού και πολιτισμού, αναδεικνύοντας το βάθος της διμερούς συνεργασίας.

Σταθερός μηχανισμός συντονισμού και συνεργασίας

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την κεντρική σημασία της θεσμοθέτησης των Διακυβερνητικών Συνόδων. Αυτές οι συναντήσεις αναγνωρίζονται ως ένας σταθερός μηχανισμός για τον πολιτικό συντονισμό, την παρακολούθηση των συμφωνημένων δράσεων και την παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν θετική επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών των δύο χωρών.

Διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου έχει πλέον αποκτήσει έναν σταθερό ετήσιο ρυθμό, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο δημόβιων πολιτικών. Αυτές οι πολιτικές επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ενισχύοντας τη συνολική διακυβερνητική δράση.

Ρόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο πλαίσιο ενός διεθνούς περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και σύνθετες προκλήσεις, οι Πρόεδροι Ελλάδας και Κύπρου επαναβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό των δύο χωρών. Ο συντονισμός αυτός στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Κύπρος ως πυλώνες σταθερότητας και συνεργασίας. Λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ειρήνη.

Κυπριακό: Κινητικότητα και επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την παρατηρούμενη κινητικότητα και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, με στόχο την εξεύρεση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η λύση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι τρεις κύριοι πυλώνες συνεργασίας

Η φετινή Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες των δύο χωρών. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας. Αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνέχεια και συντονισμό στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Οι άλλοι δύο βασικοί πυλώνες συνεργασίας που τέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πολιτική Προστασία. Η επιλογή αυτών των τομέων υπογραμμίζει τη στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Κύπρου σε κρίσιμα πεδία που επηρεάζουν τόσο την τεχνολογική ανάπτυξη όσο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα λάβει χώρα στην Αθήνα εντός του 2027. Η ακριβής ημερομηνία και η θεματολογία της επόμενης συνάντησης θα καθοριστούν από κοινού από τις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από: Topontiki