Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και η ηλεκτρική διασύνδεση

Κοινές δηλώσεις παραχώρησαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου. Η σημαντική αυτή Σύνοδος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ένα έργο που χαρακτηρίστηκε στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης της κινητικότητας που καταγράφεται στο Κυπριακό ζήτημα. Ο βασικός στόχος παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση.

Ειδικότερα, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην υφιστάμενη κινητικότητα και στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ακριβώς από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Αυτό θα γίνει με βάση το πλαίσιο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, καθώς και τις αρχές και αξίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ευχαρίστησε για τη σταθερή και αμέριστη στήριξη που παρέχουν στις προσπάθειες για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης.

Η στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον στενό και συνεχή συντονισμό μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Αυτός ο συντονισμός αφορά τόσο τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις όσο και την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας.

Το έργο αυτό χαρακτηρίστηκε από τον Κύπριο Πρόεδρο ως στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και για την ίδια την Ευρώπη. Η υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόοδο των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να επισημαίνει τη συνεχή συνεργασία που υπάρχει. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο και την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, γεγονός που αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου.

Ελλάδα και Κύπρος ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας

Όπως τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Ελλάδα και Κύπρος, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, ενισχύουν διαρκώς τον ρόλο τους στην περιοχή. Δρουν ως αξιόπιστοι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ευημερία.

Επιπλέον, οι δύο χώρες λειτουργούν παράλληλα ως μία σημαντική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Μέσω αυτής της συνεργασίας, προωθούνται κοινά συμφέροντα και ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ των κρατών.

Άλλοι άξονες συνεργασίας: Τεχνητή νοημοσύνη, Προεδρία ΕΕ και Πολιτική Προστασία

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε επίσης τους τρεις κεντρικούς άξονες των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Συνόδου. Οι άξονες αυτοί αφορούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην πολιτική προστασία, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο κυβερνήσεις εξέτασαν εκτενώς τις δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση νέων εφαρμογών σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι τομείς της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης, της εργασίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης του AI Factory «Φάρος». Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων και η ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Enikos