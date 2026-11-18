Ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, άνοιξε μια νέα εστία αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Η κριτική του εστιάστηκε στους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, με αφορμή τη γαλλική διαμεσολάβηση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ο κ. Τσιούτσιας υποστήριξε ότι η ενημέρωση της Τουρκίας μέσω της γαλλικής πλευράς ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής» και αμφισβήτησε ευθέως τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην ευαίσθητη περιοχή της Κάσου.

Η κριτική για τη γαλλική διαμεσολάβηση και την Κάσο

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία. Η συγκεκριμένη διπλωματική ενέργεια συνδέεται άμεσα με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και με τις έρευνες που διεξάγονται στην περιοχή της Κάσου, ένα σημείο ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας.

Ο Νίκος Τσιούτσιας επανέφερε με έμφαση τα ερωτήματα που έχει θέσει ο Αντώνης Σαμαράς για την πορεία του έργου και τις επιπτώσεις του στα εθνικά συμφέροντα. Τόνισε ότι η εμπλοκή μιας τρίτης χώρας, όπως η Γαλλία, στην ενημέρωση της Άγκυρας για ένα τέτοιο ζήτημα, συνιστά ένα ιδιαίτερα προβληματικό προηγούμενο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστικές και πειστικές απαντήσεις στα έξι ερωτήματα που έχει διατυπώσει ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με αυτή τη διπλωματική πρωτοβουλία.

«Ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής»

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, σχολιάζοντας την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Η επιχειρηματολογία αυτή υποστηρίζει ότι η γαλλική ενημέρωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ούτε δημιουργεί τετελεσμένα υπέρ των τουρκικών διεκδικήσεων. Ωστόσο, ο κ. Τσιούτσιας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση έχει χάσει το μυαλό της. Έχει χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας, έχει χάσει κάθε επαφή με την εξωτερική πολιτική».

Ο Νίκος Τσιούτσιας χαρακτήρισε τη γαλλική διαμεσολάβηση ως «ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής», μια φράση που υποδηλώνει την εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων. Υποστήριξε με σαφήνεια ότι η Αθήνα, μέσω αυτής της ενέργειας, εκχωρεί σε μια τρίτη χώρα τη διαχείριση ενός ζητήματος που αφορά άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία. «Όταν βάζεις μια ξένη χώρα, τρίτη χώρα, να λειτουργεί για λογαριασμό δικό σου, ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την έντονη διαφωνία του.

Κατά τον ίδιο, οι εξηγήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση δεν απαντούν στην ουσία των ενστάσεων που έχει διατυπώσει ο Αντώνης Σαμαράς, οι οποίες αφορούν τη νομική και πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Ο κ. Τσιούτσιας επικαλέστηκε, μάλιστα, προηγούμενες δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία του για την προβληματική εμπλοκή τρίτων.

Πυρά κατά Κυριάκου Μητσοτάκη και σενάρια για νέο κόμμα

Πέρα από την έντονη κριτική για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική, ο Νίκος Τσιούτσιας εξαπέλυσε πυρά και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «πολιτική μετάλλαξη» της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τις διαφωνίες του πρώην πρωθυπουργού με την τρέχουσα κυβερνητική γραμμή και τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που κυκλοφορούν ευρέως για την πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Τσιούτσιας απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Με πληροφορίες από: Newsit