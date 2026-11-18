Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ευθέως ζήτημα παραμονής του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, με αιχμή τις δηλώσεις του για το Πολυτεχνείο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά».

Σφοδρή κριτική για τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Στο επίκεντρο της κριτικής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς της δικτατορίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας δεν θα έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Μάλιστα, έθεσε ευθέως θέμα απομάκρυνσης του υπουργού Υγείας από την κομματική του θέση. «Για εμένα, την επόμενη ημέρα αυτής της δήλωσης ο κ. Γεωργιάδης δεν έπρεπε να είναι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατηγορίες για υποβάθμιση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη ότι επιχειρούν να υποβαθμίσουν την ιστορική σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Συνέδεσε τη στάση τους με την πολιτική τους διαδρομή, τονίζοντας πως «Τι θέλουν να πετύχουν κάποιοι υπονομεύοντας την αξία του Πολυτεχνείου; Να δικαιώσουν την προσωπική τους πολιτική διαδρομή».

Πρόσθεσε, μάλιστα, με έντονο ύφος: «Τι θέλατε να κάνουν άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη, αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές του Πολυτεχνείου, άνθρωποι της ακροδεξιάς;». Με αυτόν τον τρόπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένες πολιτικές διαδρομές στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σιωπή Μητσοτάκη και αντίδραση Μεϊμαράκη

Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν αποδοκιμάζει τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Τόνισε ότι η σιωπή αυτή είναι προβληματική και έθεσε το ζήτημα της ανοχής.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αντίδραση του πρώην προέδρου του κόμματος, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. «Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν; Και προς τιμήν του, έκανε μια σκληρή δήλωση ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μεϊμαράκης», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στρατηγική ΠΑΣΟΚ και «κανονικοποίηση της διαφθοράς»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας παράλληλα να αποσαφηνίσει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο «κυβέρνησης ηττημένων» και επέμεινε ότι μοναδικός στόχος του κόμματός του είναι η πρώτη θέση.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για «κανονικοποίηση της διαφθοράς», συνδέοντας την κυβερνητική στάση με μια σειρά υποθέσεων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επιπλέον, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αναβιώσει το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να περιορίσει τις εκλογικές απώλειες της Νέας Δημοκρατίας προς το Κέντρο.

Με πληροφορίες από: Newsit