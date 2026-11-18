Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με αντικείμενο τα κόκκινα δάνεια και το πρόγραμμα «Ηρακλής», παρουσίασε ο Νίκος Παππάς στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κάλεσε τόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και την κυβερνητική πλειοψηφία να υπερψηφίσουν την πρόταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και διερεύνηση.

Η πρόταση για την εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι «ο λαός δικαιούται να γνωρίζει» και ότι «η Βουλή οφείλει να εξετάσει» το θέμα των κόκκινων δανείων και του προγράμματος «Ηρακλής». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διερεύνηση πρέπει να γίνει με τη χρήση εγγράφων, στοιχείων και μαρτυριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητά από τη Βουλή να διερευνήσει τις κρατικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, τις τιτλοποιήσεις των δανείων, την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης (servicers), τους κινδύνους που προκύπτουν για το Δημόσιο, καθώς και τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά για χιλιάδες δανειολήπτες.

Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση διερεύνησης ξεκίνησε από την πρωτοβουλία δανειοληπτών «Η Δικαίωση», η οποία έφερε το αίτημα στην Ολομέλεια. Εκπρόσωποι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς και ενώσεων καταναλωτών και δανειολήπτών, παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής, δείχνοντας το ενδιαφέρον της κοινωνίας για το ζήτημα.

«Κέρβερος» το πρόγραμμα «Ηρακλής»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι θα έπρεπε να ονομάζεται «Κέρβερος». Εξέφρασε την ανησυχία του για τα «μπουκέτα δανείων» που είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο. Όπως σημείωσε, εάν οι servicers και τα funds δεν επιτύχουν τα έσοδα που έχουν ορίσει στα business plans τους, τότε το δημόσιο θα κληθεί να πληρώσει. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα έσοδα έχουν ήδη πέσει έξω κατά 25%.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τόνισε ότι το κόμμα του ζητά αυτά τα business plans από το 2023, αλλά η κυβέρνηση «τα κρύβει». Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως «Πώς επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων; Με πόσους πλειστηριασμούς;», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και απαντήσεις σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση των οφειλών.

Απαιτήσεις και προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο Νίκος Παππάς ζήτησε να αποκαλυφθούν τα επιχειρησιακά σχέδια των servicers και των funds. Επιπλέον, απαίτησε να ελεγχθούν οι κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί, η εποπτεία των servicers, οι καταγγελίες που έχουν γίνει, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, καθώς και οι πραγματικές αναδιαρθρώσεις οφειλών. Όλα αυτά τα ζητήματα, όπως είπε, πρέπει να εξεταστούν ενόψει και του Προϋπολογισμού του 2027.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Παππάς πρότεινε την κατάργηση του προγράμματος «Ηρακλής» και την αντικατάσταση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Παρουσίασε την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για το ιδιωτικό χρέος, η οποία περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη θέσπιση βιώσιμων ρυθμίσεων, τον δημόσιο έλεγχο, την ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και έναν κεντρικό ρόλο του ΕΦΚΑ, με την αποκατάσταση της περιουσίας του.

Σύνδεση με τη στεγαστική κρίση και τα ακίνητα

Ο Νίκος Παππάς συνέδεσε το ζήτημα των κόκκινων δανείων με τη στεγαστική κρίση που παρατηρείται. Αναρωτήθηκε για τον αριθμό των ακινήτων που ανήκουν σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, θέτοντας ερωτήματα όπως «Πόσα είναι αυτά; Ποιοι τα κατέχουν; Πόσα παραμένουν κλειστά;». Αυτά τα ερωτήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για πλήρη εικόνα της κατάστασης στην αγορά ακινήτων.

Ο ίδιος έθεσε έναν σαφή στόχο: «Τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά και χρεωμένα σπίτια, να γίνουν είτε κοινωνική κατοικία είτε να μείνουν στους ιδιοκτήτες που θα έχουν ρυθμισμένο χρέος». Η πρόταση αυτή αφορά την αξιοποίηση των ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας ή την παραμονή τους στους αρχικούς ιδιοκτήτες μέσω βιώσιμων ρυθμίσεων.

Αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Παππάς, κατά την παρουσίαση της πρότασης, ξεκαθάρισε ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από την περίοδο διερεύνησης της πρότασης. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση για πλήρη και συνολική εξέταση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και του προγράμματος «Ηρακλής», καλύπτοντας και την περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki