Στη Λευκωσία βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, πριν από την έναρξη των εργασιών της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου. Κατά τις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την κοινή προσέγγιση Αθήνας και Λευκωσίας σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση του πλαισίου συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και μια αθλητική αναφορά.

Η σημασία της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου, επισημαίνοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία, την οποία είχε προτείνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης το 2023, έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η συνεργασία έχει διευρυνθεί πέρα από τα εθνικά θέματα, αποκτώντας πλέον συγκεκριμένους στόχους και απτά αποτελέσματα.

Η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, καλύπτοντας τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πολιτική προστασία και η παιδεία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε πεδία όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πολιτική Προστασία.

Κοινή γραμμή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την εμπειρία της Κύπρου, ενόψει της ανάληψης της δικής της Προεδρίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τον κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται με ταυτόσημες θέσεις. Στόχος των δύο χωρών είναι η προστασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, δύο βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής που Αθήνα και Λευκωσία επιδιώκουν να διατηρήσουν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.

Επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του πρωθυπουργού ήταν το Κυπριακό και η προοπτική επανέναρξης της διαδικασίας των συνομιλιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία να οριστεί ημερομηνία για την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Αμέσως μετά την τριμερή, προσβλέπεται σε μια διευρυμένη πενταμερή συνάντηση. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη μεγάλη προθυμία του Νίκου Χριστοδουλίδη να μπει στον πυρήνα αυτής της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα υποστηρίζει διαρκώς τις θέσεις της Κύπρου.

Η ατάκα για τον Ολυμπιακό και τον αθλητισμό

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών ολοκληρώθηκαν με μια αθλητική αναφορά από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πείραξε» τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παρουσία του στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό», είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «νομίζω έγινε το ματς της δεκαετίας στην Euroleague». Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε πως ο αγώνας υπενθύμισε τη δύναμη του αθλητισμού και ότι «ποτέ δεν μπορείς να λες για ένα ματς ότι έχει τελειώσει».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis