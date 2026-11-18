Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξέφρασε την έντονη οργή του μετά την εκλογή του Ματάν Καχάνα στην προεδρία της Κνεσέτ. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός «αιώνια ντροπή» και μία από τις «πιο σκοτεινές στιγμές» στην ιστορία του ισραηλινού κοινοβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, η οποία θεωρείται νέο «χτύπημα» για τον Νετανιάχου, προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του, καθώς ο Καχάνα εξελέγη με τις ψήφους και των Αράβων βουλευτών.

Η εκλογή του Ματάν Καχάνα στην προεδρία της Κνεσέτ

Ο Ματάν Καχάνα, πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και στενός συνεργάτης του Γκάντι Άιζενκοτ, εξελέγη πρόεδρος της Κνεσέτ. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με 66 ψήφους επί συνόλου 120, επικρατώντας του Οφίρ Κατς, ο οποίος ήταν ο υποψήφιος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ, καθώς ο εκλεκτός του Γκάντι Άιζενκοτ κατάφερε να κερδίσει την προεδρία του κοινοβουλίου. Η νίκη του Καχάνα θεωρείται ένα νέο πλήγμα για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αισθάνεται να χάνει και τα τελευταία του στηρίγματα.

Η οργισμένη αντίδραση του Νετανιάχου

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Ματάν Καχάνα, χαρακτηρίζοντας την «αιώνια ντροπή». Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος της Κνεσέτ εξελέγη μονομερώς και με τις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας».

Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της Κνεσέτ», τονίζοντας την αντίθεσή του στην παράδοση των κλειδιών της διακυβέρνησης της χώρας σε όσους, όπως είπε, «επιδεικνύουν περιφρόνηση προς τον εθνικό ύμνο». Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο ισραηλινός λαός αντιτίθεται» σε αυτή την εξέλιξη και επιθυμεί την ενότητα.

Καταγγελίες για «παράδοση κλειδιών»

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου προχώρησε σε συγκεκριμένες καταγγελίες, αναφέροντας ονόματα πολιτικών προσώπων. Επεσήμανε ότι ο επικεφαλής του κόμματος «Γιασάρ» και εντολοδόχος για τον σχηματισμό κυβέρνησης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του κόμματος «Μαζί», Ναφτάλι Μπένετ, και ο πρόεδρος του κόμματος «Ισραέλ Μπεϊτένου», Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, «επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό των υποστηρικτών της τρομοκρατίας αντί της εθνικής ενότητας».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε με έμφαση ότι «η ιστορία θα το θυμάται αυτό», δείχνοντας το μέγεθος της δυσαρέσκειάς του για την πολιτική στάση των συγκεκριμένων προσώπων και την έκβαση της ψηφοφορίας στην Κνεσέτ.

Ο ρόλος του νέου προέδρου της Κνεσέτ

Ως πρόεδρος της Κνεσέτ, ο Ματάν Καχάνα αναμένεται να ασκήσει σημαντική επιρροή στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ο ρόλος του περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των συζητήσεων και των ψηφοφοριών για νέους νόμους, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει την νομοθετική ατζέντα.

Η θέση του Καχάνα θα μπορούσε να ενισχύσει την αντιπολίτευση, επιτρέποντάς της να αμφισβητήσει ή να καθυστερήσει πολιτικές που ενδέχεται να εισάγει η κυβέρνηση του Νετανιάχου. Επιπλέον, ο Καχάνα αναμένεται να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ανατροπή αρκετών αμφιλεγόμενων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις Καχάνα και Άιζενκοτ

Απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, ο Ματάν Καχάνα δεσμεύτηκε να εκπροσωπεί όλους τους βουλευτές χωρίς διακρίσεις. «Θα είμαι Πρόεδρος της Κνεσέτ για όλους, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή φύλου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του για ενωτική στάση.

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ χαιρέτισε την εκλογή του συνεργάτη του, Ματάν Καχάνα, χαρακτηρίζοντάς την ως την αρχή μιας νέας πολιτικής φάσης στο Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στο X, ο Άιζενκοτ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο», σηματοδοτώντας την αισιοδοξία του για τις επερχόμενες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki