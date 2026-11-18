Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ξεκινά μεθοδικά τις προετοιμασίες για τη συγκρότηση του νέου του κόμματος, με τις πρώτες περιοδείες να ξεκινούν την Παρασκευή από τα Καμένα Βούρλα. Το πρόγραμμα των κομματικών αυτών περιοδειών θα δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα σήμερα από το γραφείο τύπου του. Στο πλαίσιο των κινήσεων αυτών, ο κ. Σαμαράς θα επισκεφθεί επίσης τη Λάρισα, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα θα μιλήσει και στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής».

Έναρξη περιοδειών και σταθμοί

Οι περιοδείες του Αντώνη Σαμαρά, οι οποίες πλέον αποκτούν σαφή χαρακτηριστικά κομματικής προετοιμασίας, ξεκινούν την Παρασκευή από τα Καμένα Βούρλα. Την ίδια ημέρα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στη Λάρισα, όπου έχει προγραμματιστεί ομιλία του σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ιμπέριαλ.

Το Σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα του κ. Σαμαρά περιλαμβάνει επισκέψεις στην Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διαδρομή του προς τη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται συναντήσεις με αγρότες, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Συναντήσεις και πολιτικές σχέσεις

Οι επιλεγμένες περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία, είναι γνωστές για τις προσωπικές γνωριμίες που διατηρεί ο πρώην πρωθυπουργός από τα χρόνια της ηγεσίας του στη Νέα Δημοκρατία. Οι επικείμενες περιοδείες αναμένεται να αναδείξουν ποιες από αυτές τις σχέσεις παραμένουν πολιτικά ενεργές.

Σκοπός των συναντήσεων είναι να διαπιστωθεί το πολιτικό βάρος της παρουσίας παλιών συνεργατών, καθώς άλλο είναι να παραστούν σε μια εκδήλωση και άλλο να αποφασίσουν να θέσουν υποψηφιότητα απέναντι στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν στο παρελθόν.

Έμφαση στην οικονομία και προτάσεις

Πριν την έναρξη των περιφερειακών του περιοδειών, ο Αντώνης Σαμαράς θα απευθυνθεί στο κοινό από το βήμα του 5ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής». Η οικονομία φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Μέσω των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ο κ. Σαμαράς θα έχει την ευκαιρία να εξηγήσει στους ίδιους τους παραγωγούς τις διαφοροποιημένες προσεγγίσεις του και να παρουσιάσει τα οικονομικά μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σχεδιασμός ίδρυσης κόμματος και χρονοδιάγραμμα

Παρόλο που η 29η Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009, είχε συζητηθεί από πολλούς ως πιθανή ημερομηνία για τη δημιουργία του κόμματος, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει διαδοχικά βήματα που θα οδηγήσουν στην ίδρυση του κόμματος, με αρχικό στάδιο τη δημοσιοποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει την προτίμηση οι επίσημες ανακοινώσεις να γίνουν πιο κοντά στις εκλογές, παρά τα προβλήματα που αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει σε πιθανούς υποψήφιους βουλευτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν νωρίτερα την προεκλογική τους εκστρατεία.

Ονόματα για τα ψηφοδέλτια

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, ο Κώστας Μαρκόπουλος αναφέρεται σταθερά για την Εύβοια. Στον Νότιο Τομέα Αθηνών, τα ονόματα που ακούγονται είναι του Πάνου Παναγιωτόπουλου και της Ιωάννας Γκελεστάθη.

Για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, συζητούνται ο Μάριος Σαλμάς, ο Αργύρης Ντινόπουλος και ο Μελέτης Μελετόπουλος. Για την Α΄ Αθηνών, αναφέρονται ο πρώην πρύτανης Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος δεν έχει λάβει ακόμα τελικές αποφάσεις, καθώς και ο επί τιμή πρέσβης Φραγκίσκος Βέρρος.

Ο Άκης Γεροντόπουλος θα είναι υποψήφιος στον Έβρο. Τέλος, για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ακούγεται το όνομα του πρώην υπουργού Κώστα Τζαβάρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki