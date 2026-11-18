Το Συντονιστικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε χθες το βράδυ να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος. Η απόφαση αφορά τη διερεύνηση των «κόκκινων» δανείων, των funds και των servicers, με το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει την πρωτοβουλία, παρόλο που εκφράζει εμφανείς επιφυλάξεις. Στόχος της κίνησης είναι, σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, να «ξεμπροστιάσει» τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Τσίπρα για τις πολιτικές τους στον τομέα αυτό.

Η απόφαση και το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ

Η συνεδρίαση του Συντονιστικού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε χθες, 17 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, με τους βουλευτές να καλούνται να λάβουν θέση για τη σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Λίγο παραπάνω από μία ώρα αργότερα, η απόφαση είχε ληφθεί: οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν «ναι» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση είναι διττό. Πρώτον, σε πολιτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να μη στηρίξει μία συνταγματική πρόβλεψη που δίνει τη δυνατότητα στη μειοψηφία να οδηγήσει στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του κόμματος. Το δεύτερο, και πιο βασικό επιχείρημα, είναι ότι την ευθύνη για τα funds και τους servicers φέρει η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία τους «άνοιξε την πόρτα», καθώς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που συνέχισε στην ίδια πολιτική, κλιμακώνοντάς την, σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Καταλογισμός ευθυνών και αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

Παρά την κοινοβουλευτική στήριξη στην πρόταση της Κουμουνδούρου, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να κρατήσει σαφείς αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά της διακυβέρνησης Τσίπρα–Καμμένου, καταλογίζοντάς της ότι άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των «κόκκινων» δανείων στα funds. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση αποδόμησε το προστατευτικό πλαίσιο της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει επίσης ότι το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό περιβάλλον εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ νιώθουν ότι δικαιούνται να βγουν μπροστά και να στηρίξουν μία «γενναία πρωτοβουλία» εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να «ξεμπροστιάσουν» πρωτίστως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αλλά και την προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα.

Το πολιτικό δίλημμα και οι επιφυλάξεις

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχθηκε, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες. Από τη μία, θέλει να μη φανεί ότι σύρεται πίσω από μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη, να μη δώσει στη Νέα Δημοκρατία το πολιτικό άλλοθι να το εγκαλέσει για απροθυμία διερεύνησης ενός μείζονος κοινωνικού ζητήματος. Αυτό το πολιτικό δίλημμα αποτυπώνεται και στην άτυπη ενημέρωση που διακινήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη σημερινή κοινοβουλευτική διαδικασία με «μισή καρδιά» και αρκετούς αστερίσκους, έχοντας αποφασίσει μόλις αργά χθες το βράδυ να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παραδεχόταν χθες ότι είναι σημαντικό που «ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να πάρει μία τέτοια πρωτοβουλία και μπράβο του».

Ο χρονικός ορίζοντας της εξεταστικής και οι πιθανές προεκτάσεις

Το ΠΑΣΟΚ καλείται να υπερψηφίσει μια πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή με χρονικό ορίζοντα διερεύνησης από το 2015 έως σήμερα. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν περιορίζεται στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη. Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο εξέτασης και προγενέστερων αποφάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Συνεπώς, δεν αποκλείεται η συζήτηση να γυρίσει ακόμη πιο πίσω, φέρνοντας στο κάδρο και τις πολιτικές ευθύνες του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η στήριξη της πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ξεκινήσει νέα φιλολογία γύρω από τις συνεργασίες και τις συμπλεύσεις το επόμενο διάστημα, κυρίως μετά τις εκλογές. Το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει στο εξής το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, θα δοθεί νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που αναμένεται να παραχωρήσει στον Σκάι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis