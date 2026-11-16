Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ για τον Φεβρουάριο

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Στο μήνυμά του, ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε μέλη και υποστηρικτές σε κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους για την επίτευξη των στόχων της παράταξης. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου κύκλου για την ΕΛΑΣ, αυτόν της οργανωτικής συγκρότησης.

Το μήνυμα του προέδρου της ΕΛΑΣ

Στο μήνυμά του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ έχει ήδη αναδιατάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πρόσθεσε πως έχει ξαναγεννήσει την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Αυτή η παράταξη, όπως είπε, θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή στη ζωή των πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι ο πρώτος κύκλος, αυτός της δημιουργίας, ολοκληρώνεται. Έρχεται πλέον η ώρα να προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, που είναι αυτός της οργανωτικής συγκρότησης. Αυτή η φάση είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση της Συμπαράταξης σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, ως ένα εγχείρημα μακράς πνοής.

Από τον κύκλο της δημιουργίας στην οργανωτική συγκρότηση

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την πρότασή του να προχωρήσουν με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξη. Συγκεκριμένα, πρότεινε την οργάνωση του ιδρυτικού συνεδρίου στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη. Αυτό το βήμα, όπως επεσήμανε, θα αποτελέσει την αφετηρία της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συνέδριο ως το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού. Η οργανωτική συγκρότηση είναι απαραίτητη για να μπορέσει η ΕΛΑΣ να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Έξι μήνες από τη γέννηση της ΕΛΑΣ και η ανάγκη για ρίζες στην κοινωνία

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνονται έξι μήνες από τη γέννηση της ΕΛ.Α.Σ. Εξέφρασε την ανάγκη να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις με τα μέλη της Συμπαράταξης. Ευχαρίστησε όλα τα μέλη για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους, χάρη στις οποίες, όπως είπε, επιτεύχθηκε ένα «μικρό θαύμα».

Επανέλαβε ότι χάρη σε αυτή τη στήριξη, αναδιατάχθηκαν οι πολιτικοί συσχετισμοί και ξαναγεννήθηκε η ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Αυτή η παράταξη στοχεύει να φέρει την πολιτική αλλαγή και μια χειροπιαστή αλλαγή στην καθημερινότητα. Η διαμόρφωση της Συμπαράταξης σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, αποτελεί πλέον τον επόμενο στόχο.

Κάλεσμα για κινητοποίηση και δράση σε όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η οργανωτική συγκρότηση απαιτεί οργάνωση και δράση παντού. Η παρουσία του κόμματος πρέπει να είναι αισθητή σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να βρίσκεται δίπλα τους, με τους ανθρώπους της και με τις οργανώσεις της.

Αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματός. Η ενίσχυση της οργανωτικής δομής θα επιτρέψει στην ΕΛΑΣ να είναι πιο αποτελεσματική στην προσπάθειά της να εκπροσωπήσει και να υπηρετήσει τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η δύναμη της συμμετοχής για μια προοδευτική νίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η νίκη δεν θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις του κόμματος. Αντιθέτως, θα προέλθει από την καθεμία και τον καθένα από τους υποστηρικτές. Η κινητοποίηση των μελών και των φίλων είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων.

Κάλεσε όλες και όλους να προχωρήσουν μαζί στο επόμενο κεφάλαιο, στο νέο βιβλίο που ξεκίνησαν να γράφουν μαζί τον περασμένο Μάιο. Κατέληξε λέγοντας πως «με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη. Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η ΕΛΑΣ μπορεί να το κάνει πράξη».

Με πληροφορίες από: Topontiki