Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για τους συντελεστές δόμησης με δημάρχους βορείων προαστίων

Η συζήτηση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια μεταφέρθηκε σήμερα, Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη 1 το μεσημέρι με έξι δημάρχους, οι οποίοι αντιδρούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η σύσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος. Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε εν μέσω πιέσεων που ασκούνται προς την κυβέρνηση, τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πιέσεις αυτές αφορούν την πιθανότητα «παγώματος» του σχεδιασμού για τους δήμους των βορείων προαστίων ή μιας συνολικότερης επανεξέτασής του. Το θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων στην περιοχή.

Το κοινό μέτωπο των δημάρχων

Οι έξι δήμαρχοι έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις προτεινόμενες αλλαγές. Το βασικό τους αίτημα προς την κυβέρνηση είναι η απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ζητούν την επανεξέταση του συνολικού σχεδιασμού για τους συντελεστές δόμησης.

Η στάση των δημάρχων είναι ενιαία, καθώς εκφράζουν κοινές ανησυχίες και επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων. Η εν λόγω μελέτη έχει προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες των βορείων προαστίων.

Οι επιφυλάξεις για τον κυβερνητικό σχεδιασμό

Την περασμένη εβδομάδα, οι δήμαρχοι απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό, στην οποία εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των περιοχών που θα μπορούσαν να υποδεχθούν πρόσθετη δόμηση. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο καθορισμός των συγκεκριμένων ζωνών έγινε χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες τους.

Οι επιφυλάξεις αυτές εστιάζουν στην απουσία σαφών και τεκμηριωμένων κριτηρίων για την επιλογή των περιοχών, κάτι που, κατά τους δημάρχους, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ανησυχία για τις υποδομές των δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στους δημάρχους οι επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι προτεινόμενες αλλαγές στις ήδη επιβαρυμένες υποδομές των δήμων. Όπως επισημαίνουν, το οδικό δίκτυο, το σύστημα αποχέτευσης και τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων λειτουργούν ήδη στα όριά τους.

Οι δήμαρχοι τονίζουν ότι από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν προκύπτει ότι έχει εξεταστεί επαρκώς η συνολική επιβάρυνση που θα μπορούσε να προκαλέσει η επιπλέον δόμηση σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία διαφωνίας τους με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Πιέσεις για επανεξέταση του σχεδιασμού

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα αυξανόμενων πιέσεων προς την κυβέρνηση. Οι πιέσεις αυτές προέρχονται τόσο από τις τοπικές κοινωνίες των βορείων προαστίων, οι οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αλλαγές, όσο και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Το αίτημα για «πάγωμα» του σχεδιασμού ή για μια συνολικότερη επανεξέτασή του για τους δήμους των βορείων προαστίων είναι πλέον έντονο. Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις αντιδράσεις και να επανεξετάσει τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις των τοπικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis