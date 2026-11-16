Το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται με νέα υπερσύγχρονα ελικόπτερα super puma

Το Πυροσβεστικό Σώμα ετοιμάζεται να υποδεχθεί στα τέλη Νοεμβρίου το πρώτο από τα νέα, υπερσύγχρονα ελικόπτερα Super Puma. Η έλευση αυτού του αεροσκάφους σηματοδοτεί μια ποιοτική και ποσοτική υπέρβαση, καθώς αναμένεται να απογειώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής στην αεροπυρόσβεση. Με την προσθήκη τους, αλλάζουν τα δεδομένα στις δύσκολες μάχες με τις φλόγες, ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική προσπάθεια.

Κομβικός σχεδιασμός εθνικής σημασίας

Η ενίσχυση του εναέριου στόλου της Πυροσβεστικής δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη προμήθεια εξοπλισμού. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν κομβικό, πολυετή σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας, με στόχο την αναβάθμιση των μέσων που διαθέτει το Σώμα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η σύμβαση που έχει υπογραφεί για την προμήθεια των ελικοπτέρων έχει συνολικό ύψος 311,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κονδύλια για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες της χώρας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση συνολικά οκτώ νέων ελικοπτέρων τύπου H215 Super Puma, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για δικαίωμα προαίρεσης (option) για την αγορά δύο επιπλέον ελικοπτέρων του ίδιου τύπου, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σταδιακή παράδοση και ομοιογενής στόλος

Η ροή των παραδόσεων των νέων ελικοπτέρων έχει σχεδιαστεί να γίνει σταδιακά, καλύπτοντας ένα βάθος τετραετίας. Αυτός ο προγραμματισμός διασφαλίζει την ομαλή απορρόφηση και την αποτελεσματική ένταξή τους στον επιχειρησιακό ιστό του Πυροσβεστικού Σώματος, επιτρέποντας την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και την προσαρμογή των υποδομών. Παράλληλα, η έλευση των νέων Super Puma δημιουργεί έναν ομοιογενή στόλο ελικοπτέρων, καθώς παρόμοιο τύπο διαθέτει ήδη και η Πολεμική Αεροπορία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει ήδη στη φαρέτρα του δύο παλαιότερα ελικόπτερα του ίδιου τύπου, μοντέλο AS332 L1. Αυτά τα ελικόπτερα είχαν αποκτηθεί το μακρινό 2001 και βρίσκονται ήδη σε τροχιά εκσυγχρονισμού. Με αυτόν τον τρόπο, το Σώμα χτίζει πάνω σε μια γνώριμη και δοκιμασμένη πλατφόρμα, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον χρόνο προσαρμογής τόσο των πληρωμάτων όσο και των τεχνικών που θα κληθούν να τα χειριστούν και να τα συντηρήσουν.

Επιτυχείς δοκιμές στις εγκαταστάσεις της Airbus

Πριν πάρουν τον δρόμο για την Ελλάδα, τα νέα αυτά «θηρία των αιθέρων» υποβλήθηκαν σε ενδελεχή «ακτινογραφία». Οι αυστηρές πτητικές και τεχνικές δοκιμές έχουν ήδη ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού κολοσσού της Airbus, οι οποίες βρίσκονται στη Μασσαλία της Γαλλίας. Οι δοκιμές αυτές ήταν κρίσιμες για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας των ελικοπτέρων.

Το φάσμα των δοκιμών ήταν ευρύ και περιλάμβανε διάφορα σενάρια. Ελέγχθηκε η απόκριση των κινητήρων σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών και ευστάθειας. Τόσο οι Γάλλοι τεχνικοί όσο και οι Έλληνες αξιωματικοί που βρέθηκαν επί τόπου εξέτασαν κάθε λεπτομέρεια, διασφαλίζοντας ότι τα ελικόπτερα που πρόκειται να προσγειωθούν στην ελληνική πραγματικότητα πληρούν τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Οι πρώτες εικόνες των νέων αποκτημάτων

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες των νέων ελικοπτέρων έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Φωτογραφίες που δημοσίευσε από τη Μασσαλία ο spotter – MRS Helicopter Spotting – στον λογαριασμό του στο facebook, αποτυπώνουν την εντυπωσιακή κατασκευή των νέων αποκτημάτων. Οι φωτογραφίες δείχνουν τα ελικόπτερα στα χαρακτηριστικά χρώματα της Πυροσβεστικής, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ανανεωμένη εικόνα του εναέριου στόλου.

Οι εικόνες αυτές επιβεβαιώνουν την προετοιμασία των αεροσκαφών για την ένταξή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, προσφέροντας μια οπτική μαρτυρία της προόδου του σχεδιασμού. Η δημοσίευση των φωτογραφιών δίνει την ευκαιρία στο κοινό να δει τα νέα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στις δύσκολες επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας και ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από: Enikos