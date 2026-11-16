Η στρατηγική της ΝΔ για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και οι γρίφοι των εκλογών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με σκοπό τον σχηματισμό κυβέρνησης, σε περίπτωση που οι πρώτες εκλογές δεν καταλήξουν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η επανειλημμένη αυτή αναφορά του πρωθυπουργού έρχεται σε αντίθεση με το σταθερό κυβερνητικό αφήγημα που υποστηρίζει ότι μόνο η αυτοδυναμία μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα. Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απορρίπτει με κατηγορηματικότητα το σενάριο μιας τέτοιας συνεργασίας.

Η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το ερώτημα γύρω από τη στρατηγική του Μαξίμου απασχολεί έντονα τις συζητήσεις στα «γαλάζια» στελέχη, τα οποία επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις του πρωθυπουργού. Όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη στρατηγική αναμένεται να κλιμακωθεί όσο πλησιάζουν οι κάλπες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Οι εκλογές θα μας δείξουν και θα μας κατευθύνουν τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας. Έχω αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρά δεξιότερα κόμματα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ». Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ».

Η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ και οι ψηφοφόροι

Κυβερνητικά στελέχη, τα οποία έχουν γνώση του κυβερνητικού σχεδιασμού, εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός θα εντείνει την πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας του να δεσμευτεί δημόσια για τη στάση που θα τηρήσει σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας. Αυτή η κίνηση θεωρείται σημαντική, καθώς ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του ακροατηρίου του κ. Ανδρουλάκη, συγκεκριμένα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους, αποδίδει υψηλή αξία στη σταθερότητα.

Κατά το Μέγαρο Μαξίμου, εάν η συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αποτελέσει τη μοναδική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερότητας, τότε ένα ολοένα και πιο εμφατικό «όχι» από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να οδηγήσει ένα μέρος αυτών των ψηφοφόρων να στραφεί απευθείας προς τις «γαλάζιες» κάλπες.

Το σενάριο των δεύτερων εκλογών

Σε περίπτωση που το παραπάνω σενάριο δεν υλοποιηθεί στις πρώτες κάλπες, θεωρείται ακόμα πιο πιθανό να συμβεί στις επόμενες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την περίπτωση, θα έχει τη δυνατότητα να χρεώσει στον Νίκο Ανδρουλάκη την ευθύνη για την επανάληψη των εκλογών και την εκ νέου προσφυγή της χώρας στις κάλπες.

Αυτό το επιχείρημα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης, με στόχο την κινητοποίηση του εκλογικού σώματος και την ενίσχυση της θέσης της Νέας Δημοκρατίας ενόψει μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.

Οι εσωτερικές εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου

Σύμφωνα με συνομιλητές του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκφράζει την άποψη περί συνεργασίας μόνο για λόγους πολιτικής στόχευσης, αλλά πραγματικά πιστεύει ότι, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, μία επιτυχημένη συγκυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο μεταξύ της Πειραιώς και της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή η πεποίθηση ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετοί υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και κορυφαίων στελεχών, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και για έναν δεύτερο λόγο, αν και το κείμενο της πηγής δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτόν τον λόγο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis