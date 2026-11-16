Ενημέρωση για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, άρνηση Χαρίτση στο ΠΑΣΟΚ και γκρίνια στην ΝΔ

Οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «τρόπος του λέγειν», καθώς οι παρευρισκόμενοι απήλθαν χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα για τα αίτια και τις λεπτομέρειες του καλωδίου με την Κύπρο.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είδαν τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, ούτε και αναμενόταν να τη δουν. Παραμένουν αναπάντητα καίρια ερωτήματα σχετικά με αυτή τη διπλωματική ενέργεια, η οποία φέρεται να αρκούσε για την Άγκυρα.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί η Ελλάδα δεν προέβη σε μία «ανώδυνη» ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα το 2024, ώστε το έργο να ήταν ήδη έτοιμο, και αντ' αυτού αναμενόταν η γαλλική κυβέρνηση να την πραγματοποιήσει. Επίσης, τίθεται το ερώτημα γιατί, εάν αυτή η διπλωματική ενέργεια «δεν είναι τίποτα σοβαρό», οι Τούρκοι επιτρέπουν τώρα τις έρευνες, όταν τις ίδιες έρευνες τις σταματούσαν το 2024 με πολεμικά πλοία.

Από τη Λευκωσία, μάλιστα, γίνονται αναφορές για ανταλλάγματα που περιμένει να λάβει ο Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορισμένα από αυτά τα ανταλλάγματα να αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση έχει ικανοποιήσει την Άγκυρα, ενώ το πώς και σε βάρος ποιου, αναμένεται να γίνει γνωστό κάποια στιγμή.

Ο Αλέξης Χαρίτσης αρνήθηκε πρόταση από το ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δέχθηκε πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για ένταξη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, σε μία από τις δύο εκλόγιμες θέσεις. Η απάντηση του Μεσσήνιου Αλέξη Χαρίτση ήταν αρνητική και, όπως μεταφέρθηκε, μάλλον τελεσίδικη.

Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Χαρίτση διατηρείται εδώ και πολύ καιρό. Οι συζητήσεις μεταξύ τους ήταν πάντοτε σε καλό κλίμα, δείχνοντας μια σταθερή επικοινωνία.

Παρόλο που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαινόταν έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα και να κάνει την υπέρβαση, ο Αλέξης Χαρίτσης δεν ήταν έτοιμος. Φαίνεται να περιμένει τον «άλλο Αλέξη», τον Τσίπρα, για να του δώσει κάποιο νεύμα πριν λάβει οριστική απόφαση.

Γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Μεγάλη γκρίνια έχει ενσκήψει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιτίας των επιλογών για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα περισσότερα από τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει προκαλούν απορίες και έντονη δυσφορία μεταξύ των στελεχών του κόμματος.

Η δυσφορία αυτή αιτιολογείται κυρίως με το σκεπτικό ότι πρόκειται για πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την εκλογή τους με σταυρό προτίμησης. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για την αναγκαιότητα της τοποθέτησής τους σε μια θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Επιπλέον, ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα πρόσωπα θεωρούνται πολιτικά «ξεπερασμένα». Κατά συνέπεια, η παρουσία τους στη «λίστα βιτρίνας», όπως χαρακτηρίζεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας για κάθε κόμμα, δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό ή ανανεωτικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki