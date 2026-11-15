Το ΥΠΕΞ για τα 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Απόρριψη των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας απηύθυνε σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2026, έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, με αφορμή την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά πως η ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο είναι παράνομη και άκυρη. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής της Τουρκίας, τα οποία παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η παράνομη ανακήρυξη και η διεθνής καταδίκη

Σαν σήμερα, πριν από 43 έτη, ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, μία ενέργεια που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η μονομερής αυτή πράξη, που έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτεί μία επέτειο που υπενθυμίζει τις συνεχείς παραβιάσεις στην περιοχή.

Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε διεθνώς ως παράνομη και άκυρη, όπως επιβεβαιώνεται από τις Αποφάσεις 541 του 1983 και 550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι εν λόγω αποφάσεις υπογραμμίζουν την πλήρη αντίθεση της διεθνούς κοινότητας προς την αποσχιστική αυτή οντότητα και τις πρακτικές που την δημιούργησαν.

Η κατηγορηματική απόρριψη των τετελεσμένων

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την κατηγορηματική του θέση, απορρίπτοντας πλήρως τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Αυτή η σταθερή στάση της Ελλάδας αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Η έκκληση αυτή αφορά την ανάγκη να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της παράνομης αποσχιστικής οντότητας.

Δέσμευση για συνολική και βιώσιμη λύση

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού ζητήματος. Η λύση αυτή πρέπει να βασίζεται στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς αποφάσεις.

Οι βασικοί πυλώνες της επιδιωκόμενης λύσης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, περιλαμβάνουν μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου κράτους στην Κύπρο.

Προσπάθειες του ΟΗΕ για επανέναρξη συνομιλιών

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και η Προσωπική Απεσταλμένη του. Οι προσπάθειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Η συνεργασία με τον ΟΗΕ κρίνεται απαραίτητη για την πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit