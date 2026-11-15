Ο πρωθυπουργός για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το επίδομα θέρμανσης και τις σεισμικές έρευνες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, έστειλε μήνυμα για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Τόνισε ότι το έργο προχωρά απρόσκοπτα, χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και στην ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές.

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ο πρωθυπουργός αφιέρωσε την τελευταία παράγραφο της μακροσκελούς ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου στις εξελίξεις σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Παρά τη μείζονα πολιτική αναταραχή που προκάλεσε η υπόθεση, ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε να δηλώσει ότι το έργο προχωράει.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η πορεία του έργου είναι «χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Επίσης, γνωστοποίησε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το έργο την προηγούμενη ημέρα.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επίδομα θέρμανσης. Φέτος, το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και υπολογίζεται ότι θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να φτάσει το επίδομα είναι τα 1.560 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 350 ευρώ που ήταν το 2019.

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000 ευρώ. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης, ενώ η στήριξη είναι μεγαλύτερη όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο aade.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, με προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται να γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η δυνατότητα να δοθούν φέτος περισσότερα χρήματα οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει όσο περισσότερους μπορεί, αρχικά με την επιδότηση στην αντλία, η οποία ήδη εφαρμόζεται, καθώς η ενεργειακή κρίση φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα.

Ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Τρεις διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, κατέθεσαν προσφορά. Αυτό χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και δείχνει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις έρευνες αναμένεται να δώσουν πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των θαλασσών της χώρας και παράλληλα, θα ενισχύσουν περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα υποβάλει την εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαδικασία προχωρά με σχέδιο και συνέπεια, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο Διεθνές Δίκαιο, με στόχο ο ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους πολίτες.

Η τεχνολογία στην καθημερινότητα

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης μια σύντομη αναφορά στην εξάρτηση της καθημερινότητας από την τεχνολογία. Σημείωσε πόσο εύκολα μπορεί να το θυμίσει ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως συνέβη μια Παρασκευή. Δήλωσε ότι δεν πτοήθηκαν από τεχνικά προβλήματα και ήταν παρόντες.

Με πληροφορίες από: Topontiki