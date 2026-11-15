Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, ολοκληρώθηκαν οι προσφορές για σεισμικές έρευνες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο αυξημένο επίδομα θέρμανσης για τη φετινή περίοδο, συνδέοντας την δυνατότητα παροχής περισσότερων πόρων με την ανάπτυξη της οικονομίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, γνωστοποίησε την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, στον οποίο κατέθεσαν προσφορές τρεις διεθνείς εταιρείες.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά

Το επίδομα θέρμανσης για φέτος παρουσιάζει μια οριζόντια αύξηση της τάξης του 30% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Αυτή η ενίσχυση αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Το ανώτατο ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 350 ευρώ που ήταν το 2019.

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, φτάνοντας πλέον τις 34.000 ευρώ, από 24.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης, ενώ η στήριξη είναι μεγαλύτερη στις περιοχές όπου οι κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Διαδικασία αιτήσεων και πληρωμών

Η στήριξη των νοικοκυριών συνεχίζεται, αρχικά με την επιδότηση στην αντλία, η οποία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή. Από την περασμένη Τρίτη, τέθηκε σε λειτουργία και η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα aade.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο πρωθυπουργός συνέστησε στους δικαιούχους να μην αφήσουν την αίτηση για την τελευταία στιγμή.

Ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού για σεισμικές έρευνες

Την Δευτέρα ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Στον διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές τρεις διεθνείς εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εγνωσμένου κύρους και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ως μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας. Επιπλέον, δείχνει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ενίσχυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και ενεργειακός πλούτος

Τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις σεισμικές έρευνες αναμένεται να προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών. Αυτό, με τη σειρά του, θα ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία θα υποβάλει την εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαδικασία προχωρά με σχέδιο και συνέπεια, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο Διεθνές Δίκαιο, με στόχο ο ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit