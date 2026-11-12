Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ξεκαθάρισε τη θέση του κόμματος σχετικά με τη συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε κατηγορηματικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε ένα τέτοιο σχήμα μόνο εάν αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Βασική προϋπόθεση, όπως τόνισε, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι ο πρωθυπουργός.

Η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε με σαφήνεια την αμετάβλητη θέση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση συνεργασίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η μόνη περίπτωση που το κόμμα θα συναινέσει σε ένα τέτοιο σχήμα είναι εάν καταφέρει να αναδειχθεί ως η πρώτη πολιτική δύναμη στις επερχόμενες εκλογές. Η προϋπόθεση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι αυτή η θέση είναι κατηγορηματική και αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής στρατηγικής του κόμματος. Όπως ανέφερε, κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκφράσει δημόσια διαφορετική άποψη ή διάθεση για συνεργασία υπό άλλους όρους. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε, δεν αλλάζει τις θέσεις του, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που προσπαθούν να το κάνουν.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί» και ότι η κατάσταση περιγράφεται ως «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί ιδεολογικής αβύσσου που τον χωρίζει από άλλα κόμματα της Δεξιάς. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια άβυσσος από τον Σαμαρά και τη Λατινοπούλου, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι «η μέρα με τη νύχτα» σε σχέση με αυτό της κυβέρνησης.

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον χώρο του κέντρου. Κατά τον ίδιο, ο κόσμος του κέντρου επιθυμεί περισσότερο από όλους την αποχώρηση του κ. Μητσοτάκη, καθώς γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επαναφέρει το σενάριο του δικομματισμού, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να κερδίσει εύκολα μόνο τον κ. Τσίπρα.

Η ανοδική πορεία και οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως το μόνο κόμμα που βρίσκεται σε μια διαρκή ανοδική πορεία. Τόνισε ότι το κόμμα διεξάγει έναν μεγάλο αγώνα, καθώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να εισέλθει σε τροχιά εκλογικής νίκης. Ο ίδιος δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί μια «κοκορομαχία στη λάσπη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη να φύγει ο κ. Μητσοτάκης τώρα, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων στην κοινωνία. Δήλωσε επίσης ότι η εκλογική μάχη δεν θα κριθεί σε αντιπαραθέσεις χαμηλού επιπέδου, αλλά στα ουσιαστικά κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και αποτελούν την προτεραιότητα του κόμματος.

Το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και οι δηλώσεις

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, δηλώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε εκφράσει την άποψη πως το έργο πρέπει να προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, άσκησε σημαντικές πιέσεις για την υλοποίηση του έργου, με τον κ. Ανδρουλάκη να ζητάει συγκεκριμένο χρονολόγιο για την πρόοδό του. Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το κόμμα είχε στηρίξει τον μηχανισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντας ότι «αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις άλλων πολιτικών, ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την απορία του για το αν είναι λογικό να ακούγεται από τον κ. Καιρίδη η πρόταση να «ρωτήσουμε τον Ερντογάν». Παρομοίως, αναρωτήθηκε για τη δήλωση του κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος παρομοίασε την κατάσταση με το να στέλνει η ΕΥΔΑΠ ραβασάκι ότι σκάβει στο χωράφι σου, θέτοντας το ρητορικό ερώτημα αν πρόκειται για «χωράφι της Τουρκίας». Αυτές οι δηλώσεις, κατά τον κ. Τσουκαλά, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki