Νέο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και ΕΛΑΣ για την οικονομία

Ένα νέο πεδίο σύγκρουσης φαίνεται να ανοίγει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ, με επίκεντρο τις οικονομικές συνθήκες και τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του κ. Τσίπρα, στην οποία κατήγγειλε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια, πυροδοτώντας έναν διάλογο για την πορεία της οικονομίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επέκρινε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, που πλέον έχει γίνει νόμος, του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πλειστηριασμοί το 2025 ήταν πέντε φορές περισσότεροι σε σύγκριση με ολόκληρη την πενταετία 2015-2019. Παράλληλα, σημείωσε ότι φέτος, δηλαδή το 2026, οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά σε ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οφειλών. Συγκεκριμένα, καθιερώνει σταθερό επιτόκιο 3% για οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επιπλέον, ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, έναντι των 72 δόσεων που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Η στρατηγική της κυβέρνησης

Στο Μαξίμου και στην Πειραιώς, εκτιμάται ότι η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τυχαία. Θεωρούν ότι συνδέεται με μια ευρύτερη στρατηγική της ΕΛΑΣ, η οποία έχει ως στόχο να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομίας και βελτίωσης των εισοδημάτων και των συνθηκών ζωής των πολιτών. Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται εκ νέου και η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα πορτοφόλια των νοικοκυριών.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει παραδεχθεί ότι ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται δύσκολος. Οι «γαλάζιες» πηγές εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα «πότε οι πολίτες ζούσαν καλύτερα», συγκρίνοντας την τρέχουσα περίοδο με αυτή της δικής του διακυβέρνησης.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Ήδη, ορισμένες δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να θέτουν το συγκεκριμένο ερώτημα στους πολίτες, με τα ευρήματά τους να μην προκαλούν ενθουσιασμό στην κυβέρνηση. Σε μέτρηση της Metron Analysis που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019. Αντίθετα, το 27% απάντησε ότι ζει καλύτερα σήμερα, ενώ το 19% δεν διαπίστωσε κάποια διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς τα ίδια ποσοστά καταγράφηκαν και στην αντίστοιχη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2026, γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στις αντιλήψεις των πολιτών. Επιπλέον, μια μέτρηση της Prorata, η οποία διεξήχθη τον Ιούλιο του 2026, έδειξε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλύτερη επίδοση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, με ποσοστά 34% έναντι 23% αντίστοιχα.

Η ίδια έρευνα της Prorata κατέδειξε επίσης ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε καλύτερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, συγκεντρώνοντας 37% έναντι 20% για τη Νέα Δημοκρατία.

Η συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι ίδιες «γαλάζιες» πηγές, οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεν μεταβάλλουν στο ελάχιστο την εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση και διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη ΕΛΑΣ και το τρίτο ΠΑΣΟΚ. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν να...

Με πληροφορίες από: Topontiki