Ο Κωστής Χατζηδάκης στον Πειραιά με τη «γαλάζια νεολαία»

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, διοργάνωσε χθες μία ακόμη συνάντηση με μέλη της ΟΝΝΕΔ, αυτή τη φορά στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Πειραιά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προεκλογική του στρατηγική, η οποία εστιάζει στη «γαλάζια νεολαία», από την οποία αντλεί ένα σημαντικό μέρος της δύναμής του. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ΟΝΝΕΔίτες όλων των γενεών, ενώ ο κ. Χατζηδάκης προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη διεύρυνση της παράταξης και τις κυβερνητικές αστοχίες.

Η στρατηγική εστίαση στη νεολαία

Στο πλαίσιο της προεκλογικής κινητικότητας των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρείται ότι ο κάθε πολιτικός ακολουθεί διαφορετική στρατηγική, απευθυνόμενος σε συγκεκριμένα κοινά. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, φέρεται να έλκει ένα σημαντικό κομμάτι της υποστήριξής του από τη «γαλάζια νεολαία».

Για τον λόγο αυτό, αντί να απευθύνει γενικά προσκλητήρια, ο κ. Χατζηδάκης επιλέγει να διοργανώνει διαδοχικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ως κεντρικό πυρήνα την ΟΝΝΕΔ. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο της προεκλογικής του τακτικής, με στόχο την ενεργοποίηση και συσπείρωση των νεότερων γενεών γύρω από τις θέσεις της παράταξης.

Η συνάντηση στον Πειραιά και οι παλαιοί πρόεδροι

Μετά από ένα πρόσφατο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Γουδί, ο Κωστής Χατζηδάκης διοργάνωσε χθες μία ακόμη συνάντηση. Αυτή τη φορά, η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Πειραιά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΔΕΕΠ Πειραιά. Η συνάντηση είχε ως στόχο να φέρει κοντά ΟΝΝΕΔίτες από όλες τις γενιές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσία τριών πρώην προέδρων της ΟΝΝΕΔ στην ίδια αίθουσα. Εκτός από τον ίδιο τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της νεολαίας, παρόντες ήταν και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, καθώς και ο Γιάννης Κουλιζάκος. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη συνέχεια και την ιστορική διαδρομή της οργάνωσης.

Σύνδεση με την καραμανλική γραμμή και τη διεύρυνση

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μία σημαντική πολιτική τοποθέτηση. Συνέδεσε ευθέως τη σημερινή διεύρυνση της παράταξης, η οποία πραγματοποιείται επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ιστορική γραμμή που είχε χαράξει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην καραμανλική αντίληψη για μία παράταξη που εκτείνεται από τη Δεξιά έως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να τονίσει την ευρύτητα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη πολιτική σκηνή.

Αναγνώριση αστοχιών και κάλεσμα για συσπείρωση

Σε μία κίνηση αυτοκριτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αστοχίες εκ μέρους της κυβέρνησης. Οι αστοχίες αυτές αφορούσαν τόσο την πολιτική που εφαρμόστηκε, όσο και την αξιολόγηση των ανθρώπων σε διάφορες θέσεις. Η παραδοχή αυτή έγινε μπροστά στο κοινό των ΟΝΝΕΔιτών, αναδεικνύοντας μία διάθεση ειλικρίνειας.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχουν «δικαιολογημένα παράπονα» από μέρος του ακροατηρίου. Απευθυνόμενος σε αυτό το δυσαρεστημένο κοινό, ο κ. Χατζηδάκης τους κάλεσε να συσπειρωθούν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, παρά την ενόχληση που ενδεχομένως να αισθάνονται. Το κάλεσμα αυτό αποτελεί προσπάθεια ενότητας ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis