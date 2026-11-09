Κρατάει μούτρα ο Κώστας Καραμανλής: Απουσία από τις Σέρρες και δυσαρέσκεια

Ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής δεν έδωσε το παρών στην περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκλογική του περιφέρεια, τις Σέρρες. Ενώ η επίσημη δικαιολογία για την απουσία του ήταν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις, η πραγματικότητα φέρεται να είναι διαφορετική. Ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται άκρως δυσαρεστημένος, γεγονός που σηματοδοτεί την έντονη πικρία του.

Η απουσία από την περιοδεία στις Σέρρες

Η απουσία του Κώστα Καραμανλή από την περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες είχε περίπου προεξοφληθεί. Οι Σέρρες αποτελούν την εκλογική περιφέρεια του πρώην υπουργού, καθιστώντας την απουσία του ιδιαίτερα αισθητή.

Εκτός από τον ίδιο, δεν έδωσαν το παρών ούτε τα στελέχη του γραφείου του, κάτι που ενίσχυσε την εικόνα της δυσαρέσκειας. Η επίσημη αιτιολόγηση περί ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι λόγοι της έντονης δυσαρέσκειας

Η βασική αιτία της έντονης δυσαρέσκειας του Κώστα Καραμανλή πηγάζει από το γεγονός ότι ήταν ο μόνος που εξαναγκάστηκε να προαναγγείλει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές. Αυτή η εξέλιξη συνδέθηκε με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η συγκεκριμένη απαίτηση, να ανακοινώσει την απόφασή του για μη υποψηφιότητα, φαίνεται να τον έχει πικράνει βαθιά. Η πικρία αυτή εκδηλώθηκε όχι μόνο μέσω της δικής του απουσίας από την περιοδεία, αλλά και από την απουσία του επιτελείου του.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η δικαστική της εξέλιξη

Η εμπλοκή του ονόματος του Κώστα Καραμανλή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε το έναυσμα για τις πιέσεις που δέχθηκε. Ωστόσο, οι κατηγορίες που αφορούσαν την υπόθεση αυτή κρίθηκαν αργότερα ως μη στοιχειωμένες.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αυτές μπήκαν στο αρχείο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την περαιτέρω διερεύνησή τους. Παρά την εξέλιξη αυτή, η αρχική απαίτηση για τη μη υποψηφιότητά του παρέμεινε, εντείνοντας τη δυσαρέσκειά του.

Η εμπλοκή στην υπόθεση των Τεμπών

Παρά την εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πηγή αναφέρει ότι ο Κώστας Καραμανλής λησμονεί την εμπλοκή του στην υπόθεση των Τεμπών. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν έχει ακόμα κριθεί δικαστικά. Η αναφορά σε αυτή την υπόθεση υπογραμμίζει ένα ακόμα σημείο τριβής ή προβληματισμού που σχετίζεται με τον πρώην υπουργό.

Το πολιτικό μέλλον και τα προσχήματα

Από τη στιγμή που η πόρτα της πολιτικής έχει κλείσει για τον Κώστα Καραμανλή όσον αφορά τις επόμενες κάλπες, φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα προσχήματα. Η στάση του αυτή, με την εμφανή δυσαρέσκεια και την απουσία, υποδηλώνει μια οριστική αποστασιοποίηση από τις τρέχουσες πολιτικές διαδικασίες και εμφανίσεις.

Η πικρία του είναι έκδηλη και η επιλογή του να μην παρευρεθεί στην περιοδεία του πρωθυπουργού στην εκλογική του περιφέρεια, μαζί με το επιτελείο του, αποτελεί μια σαφή ένδειξη αυτής της δυσαρέσκειας και της αδιαφορίας του για τις εξωτερικές εντυπώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis