Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και αν ήμουν θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι «αποδέχεται» το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, τη στιγμή που ένα πελώριο κύμα των Δημοκρατικών σαρώνει τη χώρα. Παρότι αποδέχεται τα αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποποιήθηκε την ευθύνη για την ήττα της παράταξής του.

Η αποδοχή των αποτελεσμάτων και η συνεργασία

Ο κ. Τραμπ δήλωσε στους New York Times: «Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα». Πρόσθεσε επίσης ότι «θα εργαστούμε μαζί με τους Δημοκρατικούς» και «αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους». Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης».

Μπροστά στο εύρος των κερδών της αντιπολίτευσης, η οποία αποσπά τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου, τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ο αρχηγός του κράτους δεν φάνηκε διατεθειμένος να αμφισβητήσει την ετυμηγορία της κάλπης. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, καθώς ο μεγιστάνας επιμένει ακόμη και σήμερα να αρνείται την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Η άρνηση προσωπικής ήττας και οι προηγούμενες δηλώσεις

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν μοιάζει επ’ ουδενί διατεθειμένος να παραδεχθεί πως υπέστη προσωπική ήττα χθες. Μέσω του Truth Social, ο μεγιστάνας ανέφερε: «Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο» και «αν ήμουν θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!», πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη κεφαλαιογράμματη, όπως συνηθίζει.

Πριν από τις «midterms», ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει νέες καταγγελίες για νοθεία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επαναλάμβανε ασταμάτητα την προτροπή του στους υποστηρικτές της παράταξής του να ψηφίσουν «σαν» να ήταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Η ψήφος τιμωρίας και οι παράγοντες

Η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι προφανές πως κατέθεσε ψήφο τιμωρίας για τα πεπραγμένα του κ. Τραμπ. Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων φάνηκε να αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής, ιδιαίτερα των τιμών των καυσίμων, που προκάλεσε.

Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην ενίσχυση του κύματος των Δημοκρατικών, οδηγώντας σε μια σημαντική αλλαγή στον έλεγχο του Κογκρέσου. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για το πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στάση του Λευκού Οίκου και οι προβλέψεις

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνεργάτες του κ. Τραμπ είναι απτόητοι. Η ίδια πηγή προειδοποίησε ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, «ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ακόμα πιο αποφασισμένος να σταματήσει τη ριζοσπαστική αριστερά. Δέστε τις ζώνες σας».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος «δεν ήταν στα ψηφοδέλτια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ πηγαίνουν να ψηφίσουν όταν είναι στο ψηφοδέλτιο». Κατά την ίδια πηγή, η «ποιότητα» των υποψηφίων της προεδρικής παράταξης δεν ήταν ικανοποιητική. Ο κ. Τραμπ «έκανε εκστρατεία περισσότερο κι από τους ίδιους τους υποψηφίους», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις δεκάδες προεκλογικές εμφανίσεις του πρώην προέδρου.

Με πληροφορίες από: News.gr