Ο πρωθυπουργός άκουσε το αίτημα των ταξιτζήδων για παράταση στην ηλεκτροκίνηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ένα σημαντικό αίτημα που του μεταφέρθηκε από τον κλάδο των ταξί. Το αίτημα αφορά την παροχή διετούς παράτασης στην υποχρέωση αντικατάστασης των υφιστάμενων οχημάτων ταξί με ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Η απάντηση δόθηκε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης στον Alpha 989, όπου ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οφείλει να ακούσει την ανησυχία του κλάδου, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος.

Το αίτημα για διετή παράταση

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους ιδιοκτήτες ταξί και τέθηκε προς την κυβέρνηση είναι η ανάγκη για μια διετή παράταση στην προθεσμία που έχει τεθεί για την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων τους με ηλεκτροκίνητα. Ο κλάδος επισημαίνει την ανάγκη αυτής της παράτασης προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις προκλήσεις που συνεπάγεται μια τέτοια μετάβαση.

Το αίτημα αυτό μεταφέρθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή. Ο κ. Χατζής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, ανέφερε ότι είχε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα από τους ιδιοκτήτες ταξί σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, υπογραμμίζοντας έτσι την έντονη ανησυχία και την ευρεία απήχηση του ζητήματος στον κλάδο.

Η απάντηση του πρωθυπουργού

Απαντώντας στο αίτημα που του μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «αν σας έστειλαν 100 μηνύματα, οφείλω να το ακούσω αυτό το οποίο λέτε». Με τη δήλωση αυτή, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την ύπαρξη του αιτήματος και την ανάγκη να εξεταστεί, δεδομένου του πλήθους των ενδιαφερομένων που το εκφράζουν.

Παρόλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης δεν προχώρησε σε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος για τη χορήγηση της διετούς παράτασης. Η απάντηση του πρωθυπουργού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συζήτησης και εξέτασης του θέματος από την κυβέρνηση, χωρίς όμως να προαναγγέλλει κάποια άμεση απόφαση.

Ο σημαντικός αριθμός των ταξί στην Αττική

Για την πλήρη κατανόηση του μεγέθους του ζητήματος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην περιοχή της Αττικής κυκλοφορούν περίπου 14.000 ταξί. Αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και καταδεικνύει το εύρος του κλάδου και τον αριθμό των επαγγελματιών που επηρεάζονται άμεσα από τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των 14.000 οχημάτων στην Αττική αποτελούν μια σημαντική επαγγελματική ομάδα, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των οχημάτων τους και τις προθεσμίες προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες.

Το πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης

Η υποχρέωση αντικατάστασης των συμβατικών ταξί με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της προώθησης της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές. Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Το αίτημα για παράταση αναδεικνύει τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο κλάδος στην άμεση προσαρμογή του στις νέες αυτές απαιτήσεις. Η συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των ταξιτζήδων αναμένεται να συνεχιστεί, με στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα εξισορροπούν τους περιβαλλοντικούς στόχους με τις ανάγκες των επαγγελματιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki