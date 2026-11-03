Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας παραιτήθηκε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας ανακοίνωσε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ο Όσκαρ Πουέντε. Η απόφαση αυτή έρχεται έξι ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας που σημειώθηκε στην Ούρδα του Τολέδο, νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, με τους τραυματίες να ανέρχονται περίπου στους 200.

Η ανακοίνωση της παραίτησης στο Κοινοβούλιο

Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε την απόφασή του στο Κογκρέσο, όπου είχε εμφανιστεί για να παρουσιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος της περασμένης Τετάρτης. Η ανακοίνωση έγινε στο τέλος μιας τετράωρης, ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης στη Διαρκή Αντιπροσωπεία του ισπανικού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πουέντε δέχθηκε έντονη κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση, σχετικά με την τραγωδία. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του μετά από δύο ατυχήματα τέτοιας σοβαρότητας μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο».

Οι σιδηροδρομικές τραγωδίες που οδήγησαν στην παραίτηση

Η τελευταία τραγωδία στην Ούρδα συνέβη όταν μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός άλλου ακινητοποιημένου τρένου της εταιρείας Iryo. Το δυστύχημα αυτό προκάλεσε τον θάνατο 69 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 200 ατόμων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, εκτός από το δυστύχημα στην Ούρδα, και σε ένα άλλο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στην περιοχή του Αδαμούθ. Τα δύο αυτά πολύνεκρα δυστυχήματα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Πολιτική ευθύνη και έντονη κριτική

Ο Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε την απόφασή του ζήτημα «πολιτικής αξιοπρέπειας, συνέπειας και ενσυναίσθησης προς τα θύματα». Υπογράμμισε ότι θέλει να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του κόμματός του και των ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία μιας δικαιότερης και πιο ισότιμης κοινωνίας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο δυστυχήματα τέτοιας σοβαρότητας, ανεξάρτητα από το αν είχαν διαφορετικές αιτίες ή αν ο ίδιος φέρει άμεση ευθύνη για αυτά, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κατά τη συνεδρίαση, οι βουλευτές ζήτησαν εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η εκπρόσωπος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, άσκησε έντονη κριτική στον υπουργό, κατηγορώντας τον για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και τις δύο τραγωδίες. «Η ευθύνη σας δεν είναι να εξηγείτε τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC), Γκαμπριέλ Ρουφιάν, δήλωσε ότι το βασικό ερώτημα αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, ρωτώντας αν είναι ασφαλές να παίρνει κανείς ένα τρένο υψηλής ταχύτητας στη χώρα.

Το πολιτικό μέλλον του απερχόμενου υπουργού

Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, στις οποίες επρόκειτο να είναι επικεφαλής της λίστας στο Βαγιαδολίδ. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την «απεριόριστη εμπιστοσύνη» του και κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες να τον στηρίξουν στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Στην τελευταία του τοποθέτηση ενώπιον των βουλευτών, ο Πουέντε κάλεσε τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος να παραμείνουν ενωμένα και περήφανα για όσα έχουν πετύχει, αλλά και για όσα απομένουν να κατακτήσουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Newsit