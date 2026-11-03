Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών

Ο Έλον Μασκ αναδεικνύεται σε κορυφαίο πολιτικό χρηματοδότη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 483 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών. Η σημαντική αυτή συνεισφορά τον κατατάσσει στην πρώτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων δωρητών της χώρας. Παράλληλα, από την πλευρά των Δημοκρατικών, ξεχωρίζουν ο Τζορτζ Σόρος, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ και ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, με σημαντικά ποσά.

Ο Έλον Μασκ στην κορυφή των χρηματοδοτήσεων

Ο επικεφαλής των εταιρειών Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, έχει διαθέσει προσωπικά, αλλά και μέσω της εταιρείας του United States of America Inc., ποσά που ξεπερνούν τα 483 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η χρηματοδότηση τον καθιστά τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του εκλογικού κύκλου του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Brennan Center for Justice, την οποία παρουσιάζει το Sky News.

Αν και ο Έλον Μασκ έχει απομακρυνθεί από τον δημόσιο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση Τραμπ, συνεχίζει να διαθέτει τεράστια ποσά για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Άλλες καταγραφές, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία ως προς τη συγκέντρωση των δωρεών, εμφανίζουν τις προσωπικές συνεισφορές του Μασκ σε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια.

Οι σημαντικοί χρηματοδότες των Δημοκρατικών

Στον αντίποδα, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος έχει διαθέσει περισσότερα από 102 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των Δημοκρατικών. Οι συνεισφορές του πραγματοποιούνται είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρειών και οργανώσεων που συνδέονται μαζί του. Ο Σόρος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης για το Δημοκρατικό Κόμμα.

Εκτός από τον Τζορτζ Σόρος, άλλοι σημαντικοί χρηματοδότες των Δημοκρατικών είναι ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος έχει συνεισφέρει 84,2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν. Αυτά τα πρόσωπα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ενίσχυση του κόμματος ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων.

Οργανώσεις και άλλες συνεισφορές

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του Έλον Μασκ κατευθύνεται σε συγκεκριμένες οργανώσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η America PAC, την οποία στηρίζει ο ίδιος και η οποία δραστηριοποιείται στην κινητοποίηση ψηφοφόρων. Επίσης, υποστηρίζει τη Senate Leadership Fund, μια οργάνωση που έχει ως στόχο την ενίσχυση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για τη Γερουσία.

Πέρα από τα γνωστά ονόματα, δεκάδες επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και οργανώσεις βρίσκονται πίσω από τις πολιτικές δωρεές. Ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν την προέλευση των χρημάτων τους. Στους σημαντικότερους χρηματοδότες συγκαταλέγονται επίσης ο Ρίτσαρντ και η Ελίζαμπεθ Ούιλαϊν (Uihlein), οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την Uline, μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία προμήθειας υλικών συσκευασίας, αποθήκευσης και αποστολής.

Στοιχεία και μεθοδολογία

Η ανάλυση των πολιτικών χρηματοδοτήσεων βασίζεται σε στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC). Οι καταγεγραμμένες συναλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την ανάλυση αφορούν την περίοδο έως τις 14 Οκτωβρίου 2026. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια εικόνα των ροών χρημάτων προς τα δύο μεγάλα κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μεθοδολογία συγκέντρωσης των δωρεών μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων καταγραφών, κάτι που εξηγεί τις μικρές αποκλίσεις στα αναφερόμενα ποσά, όπως στην περίπτωση των προσωπικών συνεισφορών του Έλον Μασκ. Η διαφάνεια στην προέλευση των χρημάτων αποτελεί ένα ζήτημα, καθώς ορισμένες οργανώσεις δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τους δωρητές τους.

Με πληροφορίες από: Enikos