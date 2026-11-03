Η δημοσκόπηση της real polls στη Θεσσαλία καταγράφει διαφορά 8,8 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ελ.α.σ.

Μια νέα δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία διενεργήθηκε στη Θεσσαλία, καταγράφει μια εικόνα έντονου πολιτικού προβληματισμού και αυξημένης διάθεσης για αλλαγή στην περιοχή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της TRT – Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται της ΕΛ.Α.Σ. με διαφορά 8,8 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27,3%. Ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 18,5%, διαμορφώνοντας έτσι την προαναφερθείσα διαφορά των 8,8 μονάδων μεταξύ των δύο κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με ποσοστό 12,8%.

Στα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΚΕ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζονται να συγκεντρώνουν αμφότερα 6,1%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει ποσοστό 3,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής σημειώνουν από 3,4%. Η Νίκη συγκεντρώνει 2,4% και το ΜέΡΑ25 φτάνει το 2,2%. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο λαμβάνουν 1,1%, η Νέα Αριστερά 0,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Σπαρτιάτες καταγράφουν από 0,2%. Τέλος, η Συμμαχία Ελλήνων φτάνει το 8,3%, ενώ το 3,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα.

Η πρόθεση ψήφου για την επόμενη κυριακή

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης την πρόθεση ψήφου των πολιτών, σε περίπτωση που οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή. Σε αυτό το σενάριο, η εικόνα παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις, διατηρώντας ωστόσο την ίδια σειρά στην πρώτη τριάδα των κομμάτων.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 16,2%. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη θέση με 11%. Το ΚΚΕ καταγράφει 5,6%, η Ελληνική Λύση 2,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% και η Νίκη 2,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με 0,8% και η Νέα Αριστερά με 0,3%.

Εκτίμηση εκλογικής επιρροής

Η έρευνα της Real Polls περιλαμβάνει και μια εκτίμηση της εκλογικής επιρροής, η οποία υπολογίστηκε με τη χρήση της τεχνικής bootstrap και 10.000 επαναδειγματοληψιών με αντικατάσταση. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται στο 23,8%, με το ανώτερο ποσοστό της να φτάνει το 30,9%.

Η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφεται στο 15,3%, με το ανώτερο ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 21,9%. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμάται στο 10,1%, με ανώτερο ποσοστό 15,8%. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια συμπληρωματική οπτική στην εκλογική δυναμική των κομμάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Τα προβλήματα της περιοχής στο επίκεντρο

Πέρα από τα εκλογικά δεδομένα, η δημοσκόπηση ανέδειξε και τις κυρίαρχες ανησυχίες των κατοίκων της Θεσσαλίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως η κορυφαία ανησυχία, καθώς αναφέρονται από το 77,8% των ερωτηθέντων.

Σημαντική θέση στις ανησυχίες κατέχουν επίσης η διαφθορά και τα σκάνδαλα, με ποσοστό 31,8%, καθώς και η στέγη και τα ενοίκια, που αναφέρονται από το 18,9%. Οι δουλειές για τους νέους και η φυγή τους από την περιοχή αποτελούν πρόβλημα για το 17,8%, ενώ η υγεία συγκεντρώνει 8,4%. Τέλος, η αντιπλημμυρική προστασία και η αποκατάσταση μετά τον Daniel αναφέρονται από το 6,8% των ερωτηθέντων.

Αρνητική αποτίμηση της πορείας από το 2019

Η έρευνα καταγράφει επίσης μια αρνητική αποτίμηση της πορείας της περιοχής και της χώρας από το 2019. Συγκεκριμένα, το 45,1% των ερωτηθέντων απαντά ότι η κατάσταση στην περιοχή τους είναι «πολύ χειρότερη», ενώ ένα επιπλέον 25,2% τη χαρακτηρίζει «λίγο χειρότερη». Μόλις το 5,4% θεωρεί ότι η κατάσταση είναι «πολύ καλύτερη».

Αντίστοιχα, όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα γενικότερα, το 55,6% των πολιτών πιστεύει ότι είναι «πολύ χειρότερη» σε σύγκριση με το 2019. Ένα μικρότερο ποσοστό, 10,7%, εκτιμά ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «πολύ καλύτερη».

Με πληροφορίες από: Newsit